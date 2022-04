Le interferenze canali tv digitale terrestre sono tra le problematiche più note agli utenti che creano disservizi per quanto riguarda la visione della TV

Andiamo a scoprire quali motivi si celano dietro a questi bug e cosa si può fare per cercare di venire a capo della questione.

Le interferenze televisive hanno accompagnato tutte le generazioni di dispositivi e ancora oggi nonostante siamo ormai prossimi al passaggio al nuovo digitale terrestre, si può incorrere in questo problema.

La presenza di questo genere di disturbo è facilmente riconoscibile in base ad alcuni segnali inequivocabili. In primis la qualità dell’immagine che potrebbe vedersi disturbata o a scatti (l’effetto mosaico peer intenderci). Potrebbe essere lo stesso decoder a mostrare l’avviso di segnale debole o assente. Ad ogni modo ecco quali sono le cause di questo fastidioso disservizio.

Interferenze canali tv digitale terrestre: come e quando è possibile ripristinare la situazione

Tra le principali c’è quella di natura meteorologica o legata al posizionamento dell’antenna. Venti o piogge potrebbero spostarla, ragion per cui è consigliabile rinforzare i supporti per cercare di stabilizzarla.

Quando invece le interferenze sono dovute all’LTE (ovvero a problemi di connessione) non c’è molto da fare se non pazientare e sperare che il segnale torni il prima possibile. I decoder più recenti dispongono di indicazioni su come utilizzarli qualora insorgano questi intoppi tecnici. Non è da escludere che venga sconsigliato l’utilizzo dei dispositivi in caso di temporali. Potrebbero essere deleteri in tal senso.

Naturalmente le ragioni per cui non si riescono a vedere determinati canali possono essere anche altre. Ad esempio con lo switch off diverse piattaforme hanno deciso di farsi da parte perché impossibilitate nel farsi largo in una nuova dimensione televisiva. Per conoscere quali sono i network che sono spariti in questa prima parte di 2022, clicca qui.

Tornando ai bug tecnici le soluzioni per ovviare ci sono. Al contempo però non ci si deve lasciare prendere dal nervosismo che in questi casi può essere più che giustificato. Le interferenze televisive d’altronde sono sempre esistite. In qualche modo sono destinate ad accompagnarci per sempre. È bene farsene una ragione.