Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 ha comportato la sparizione definitiva di alcuni canali televisivi. Ecco quali nello specifico

Alcune emittenti hanno preso questa decisione piuttosto forte per poter riorganizzare i propri palinsesti o semplicemente per abbondonare il metodo di fruizione classico.

Il periodo di grandi cambiamenti a livello televisivo, ha portato diversi canali a regolarsi di conseguenza. Non tutte le emittenti hanno tratto giovamento dal passaggio al DVB-T2 che è iniziato lo scorso 8 marzo e si concluderà definitivamente il 31 dicembre 2022.

Purtroppo alcuni canali hanno deciso (o dovuto) abbondonare il classico metodo di fruizione per svariati motivi. La sostanza è che però dopo l’aggiornamento dei dispositivi non è più possibile usufruire di determinati contenuti che non hanno seguito la scia dei principali network.

DVB-T2: quali canali non torneranno più sul digitale terrestre

Cerchiamo quindi di capire quali tra i più rinomati sono spariti dal palinsesto televisivo del digitale terrestre e almeno per il momento non torneranno più. Di seguito la lista completa.

Spike canale numero 49 del digitale terrestre su cui era possibile vedere programmi come Top Gear e serie TV come Baywatch e Buffy l’ammazzavampiri. Al suo posto digitando la medesima combinazione sul telecomando è possibile sintonizzarsi su Italia 2.

canale su cui era possibile vedere programmi come e Al suo posto digitando la medesima combinazione sul telecomando è possibile sintonizzarsi su Italia 2. Panorama Network al 27 del digitale terrestre che ha lasciato spazio al nuovo canale di Mediaset TwentySeven.

che ha lasciato spazio al nuovo canale di Premium Cinema che faceva parte dei canali a pagamento di Mediaset , che mandava in onda anche prime visioni di film piuttosto recenti mediante Premium Cinema 1 . Sul 2 invece si poteva assistere a trame romantiche e sul 3 esclusivamente commedie.

che faceva parte dei , che mandava in onda anche mediante . Sul 2 invece si poteva assistere a e sul 3 esclusivamente commedie. Premium Story altro canale a pagamento di Mediaset dismesso lo scorso 10 gennaio.

altro canale a pagamento di dismesso lo scorso 10 gennaio. Premium Crime che ha avuto la stessa sorte. Era un emittente di nicchia che riguardava il genere criminale, sempre molto apprezzato dagli utenti.

che ha avuto la stessa sorte. Era un che riguardava il genere criminale, sempre molto apprezzato dagli utenti. Questione Sky ha invece abbondonato il digitale terrestre dal 1 aprile 2022 passando al più moderno e tecnologico Sky Q.

Naturalmente questi sono solo alcuni dei canali che hanno patito la situazione, probabilmente i più noti a cui anche i telespettatori più attenti hanno già fatto caso. La situazione è in continuo divenire. Anche per le piccole emittenti ci sono molteplici cambiamenti in atto. Non tutti i questo nuovo habitat sono riusciti a sopravvivere.