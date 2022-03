Con il nuovo digitale terrestre si riscontrano vecchi problemi. I canali Mediaset non si vedono, qual è il motivo e come si risolve la questione?

L’ultimo switch off del nuovo digitale terrestre ha riportato difficoltà di visione dei canali Mediaset. Capiamo cosa è accaduto e come rimediare alla problematica.

Il digitale terrestre sta cambiando il modo di vedere la tv e ha anche richiesto di sostituire il vecchio televisore con una nuova smart TV. Parliamo di apparecchi di ultima generazione, collegati ad internet, ricchi di funzionalità e di servizi. Le smart Tv sono dei gioielli tecnologici che permettono di vedere i canali in HD e di ricevere il segnale in alta qualità. Eppure, in tante case si sono manifestati i problemi di un vecchio televisore d’altri tempi, sono spariti alcuni canali Mediaset, non si vedono correttamente o si rilevano difficoltà nell’audio. Scopriamo cosa è accaduto e come risolvere la questione.

Nuovo digitale terrestre, cosa è successo?

Tanti telespettatori hanno manifestato insoddisfazione in seguito all’ultimo switch off del digitale terrestre. Il passaggio al nuovo standard Mpeg 4, infatti, ha causato alcune problematiche soprattutto con riferimento al canale Mediaset Extra. Molti cittadini non riescono più a vedere il canale oppure hanno problemi di audio. Quest’ultima difficoltà può essere associata ad un problema di incompatibilità dei decoder al Dolby Digital +. Si tratta di una tecnologia di ultima generazione che non è supportata da alcuni decoder più datati oppure da televisori acquistati qualche anno fa.

La problematica, dunque, non dipende dal nuovo digitale e dalla trasmissione in alta qualità ma dipende dall’età del decoder o della tv in proprio possesso. L’unico modo per rimediare all’inconveniente è procedere con l’acquisto di un decoder compatibile oppure di una televisione più moderna, la smart Tv accennata in precedenza. Per risparmiare si potranno richiedere il Bonus Rottamazione e il Bonus Tv che garantiscono uno sconto sulla spesa.

Come recuperare Mediaset Extra

Il secondo problema rilevato riguarda la mancata visione di Mediaset Extra. In questo caso la soluzione è la risintonizzazione dei canali. In seguito allo switch off, infatti, tanti canali sono stati spostati di frequenza soprattutto per lasciare spazio al 5G delle compagnie telefoniche. Di conseguenza, si è reso necessario procedere con la risintonizzazione posizionando il televisore su LCN 55. Questa veloce procedura sarà possibile solamente se la tv di cui si è in possesso è un apparecchio compatibile al nuovo digitale terrestre. Se così non fosse si potrebbe continuare ad utilizzare – per il momento – la vecchia tecnologia rimanendo su SD con numerazione nuova 556. Si tratta di un canale provvisorio che consentirà la visione solamente fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Con l’arrivo del 2023 sarà necessario acquistare un decoder compatibile o un televisore di ultima generazione per continuare a vedere i programmi preferiti.