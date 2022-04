Assunzioni con diploma e terza media, pochi requisiti per opportunità lavorative da non perdere. Scopriamo quale azienda multinazionale cerca candidati in Italia.

Tanti ruoli da ricoprire e pochi requisiti richiesti per la candidatura. Quale migliore occasione per dare una volta alla propria vita e trovare un lavoro?

In un periodo di pessime notizie uno spiraglio di luce diffonde nuova speranza in chi è alla ricerca di un’occupazione. Tra rincari, guerra, pandemia, riuscire a pensare di trovare lavoro per dare una svolta alla propria vita può sembrare un’utopia invece è un sogno che può realizzarsi. Nonostante la crisi economica, una grande azienda multinazionale ricerca candidati da assumere ed inserire nell’organico. Le figure lavorative ricercate sono numerose e questo dà la possibilità a tutti, laureati, diplomati e titolari di licenza media, di candidarsi alla posizione aperta in linea con il proprio profilo lavorativo e personale.

Assunzioni da Game Stop, le opportunità da valutare

L’azienda Game Stop ricerca candidati senza pretendere requisiti eccessivi. Posizioni aperte in sede e nei negozi, diverse figure lavorative ricercate e condizioni di candidatura diverse. In alcuni casi non è richiesta alcuna esperienza, sono proposti stage per imparare il mestiere e dimostrare di valere il posto offerto.

Tra gli annunci da valutare per chi ha la licenza media oppure il diploma c’è la ricerca di Addetti alle vendite. Le sedi di lavoro sono numerose – citiamo Olbia, Nuoro, Oristano, Asti, Trevi e Giugliano in Campania – e tra i requisiti richiesti spuntano l’attitudine al contatto con la clientela, una buona dialettica, spirito commerciale e conoscenze informatiche. Nessun titolo di studio citato, dunque, a restringere la platea dei candidati. Si chiede la disponibilità a lavorare nei fine settimana e si offre l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato part time con 18 ore settimanali. La risorsa si occuperà di esporre i prodotti, proporli ai clienti, gestire le transazione di cassa e assistere la clientela.

Posizioni aperte Game Stop, dove trovarle

Per scoprire l’elenco completo delle posizioni aperte occorrerà accedere al portale ufficiale dell’azienda ed entrare nella sezione Lavora con Noi. Qui sarà possibile visualizzare le offerte di lavoro attive oppure inviare una candidatura spontanea in modo tale da inserire il curriculum nel sistema e sperare di essere contattati non appena si aprirà una posizione in linea con il proprio profilo.

Cliccando sulla proposta di interesse si potrà leggere la descrizione dell’offerta di lavoro e procedere con l’invio della candidatura telematicamente. Le assunzioni con diploma e con la terza media fanno riferimento sia alla ricerca degli addetti alle vendite che ai contratti di stage o ai contratti per persone appartenenti alle Categorie Protette. Altri ruoli, invece, richiedono maggiori requisiti come, ad esempio, lo Store Manager. Il candidato dovrà avere doti commerciali, relazionali, comunicative e dovrà saper rapportarsi in modo eccellente con la clientela. Sono richieste, poi, le capacità di lavorare in team, di leadership, buone conoscenze informatiche e ottime capacità di problem solving.