Il codice di sicurezza di una carta è fondamentale per quanto concerne la sicurezza di chi la utilizza. Cerchiamo di capire di più a riguardo

In particolare può essere molto utile quando si compiono transazioni online. Tutto quel che c’è sapere su questo particolare tipo di codice.

Il codice di sicurezza è uno strumento con cui tutti i possessori di carte di pagamento hanno a che fare. Si tratta di quella combinazione numerica di 3-4 cifre stampata sulla parte posteriore della carta e viene richiesta per alcune tipologie di transazioni, in particolar modo per quelle online.

In pratica garantisce una tutela fondamentale ai consumatori e ai venditori, sebbene in apparenza possa sembrare un’eccessiva seccatura. Può essere chiamato in vari modi, tra cui si possono annoverare: codice si sicurezza della carta (CSC), un valore di verifica della carta (CVV o CV2), codice di verifica della carta (CVC) o verifica del codice della carta (CCV).

Codice di sicurezza carta: cos’è e in che modo garantisce la sicurezza

Dunque è un passaggio obbligato che consente di prevenire le frodi ed appurare che l’ordine sia stato effettuato dal titolare della carta. Non tutti lo ricordano a memoria. Ragion per cui prima di digitarlo è sempre bene ricontrollare il proprio titolo di pagamento.

Nella maggior parte dei casi si trova sul retro della carta, ad eccezione dell’American Express su cui invece è riportata nella parte anteriore. Nel caso in cui risulti illeggibile bisogna prontamente avvisare l’istituto di credito, che provvede a fornire le informazioni per reperirlo nuovamente in base alla propria politica.

Il commerciante per motivi di sicurezza non può memorizzare o trascrivere il codice. In generale è sempre preferibile non fornirlo così a cuor leggero, sia a persone conosciute sia soprattutto ad estranei che potrebbero utilizzarlo per effettuare delle losche truffe.

Stesso discorso per quanto concerne la email, chat o computer pubblici. Purtroppo la sicurezza di questi mezzi di comunicazione può essere minata con tecniche subdole e illegali. Inoltre quando si utilizza la carta di credito per fare acquisti sul web, va sempre prima verificata la sicurezza del sito su cui si sta acquistando.