Le uova di Pasqua della Lidl stanno spopolando per la bontà e il prezzo economico. Una delizia per il palato ma chi le produce?

Un’azienda dolciaria italiana è la produttrice delle uova di Pasqua Deluxe che impazziscono sui social. Scopriamo quale.

A pochi giorni dalla Pasqua c’è chi ha già iniziato ad assaggiare le uova di cioccolato. Per sapere quali regalare occorre provarle e scegliere, poi, le migliori soprattutto dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Gli scaffali dei supermercati sono pieni di proposte di vari marchi e costi differenti. Noti marchi dai prezzi onerosi si alternano con marchi meno conosciuti che costano di meno ma generano dubbi sulla bontà del prodotto. In realtà non bisogna pensare che il prezzo più alto sia necessariamente legato alla qualità del cioccolato. Spesso, infatti, il costo maggiore è giustificato dal regalo all’interno dell’uovo di Pasqua. Per questo motivo il risparmio con qualità è decisamente possibile e tra le uova da valutare troviamo proprio la linea Deluxe di Lidl.

Lidl, le uova di Pasqua più ricercate

I social sono uno strumento di comunicazione e promozione efficace. Da quando sono cominciate a circolare voci sulla bontà delle uova di Pasqua Deluxe di Lidl, gli store si sono riempiti di persone desiderose di acquistare il prodotto. Cioccolato al latte, fondente, bianco e con pistacchi e poi c’è lui, l’uovo più ricercato, quello con le nocciole.

Il quantitativo di nocciole presenti nel cioccolato ha stupito i consumatori. Parliamo del 40% (così si legge sull’etichetta) e le foto mostrate sui social sembrano confermare questa elevata percentuale. Le nocciole insieme al cacao (31%), al cioccolato al latte, all’aroma di natura vaniglia rendono il sapore dell’uovo molto gradito e la corsa all’acquisto è iniziata. In più, è confermato che si tratta di nocciole italiane prodotte sul territorio dell’azienda che produce la linea Deluxe di Lidl.

L’azienda produttrice, qual è?

A produrre le uova Deluxe è un’azienda dolciaria piemontese, La Suissa. La produzione avviene nello stabilimento di Arquata Scrivia dal 1981. La cioccolata è un prodotto cult dell’azienda che attira non solo Lidl e i suoi clienti ma anche i consumatori che vivono all’estero. La Suissa, infatti, commercia i suoi prodotti anche oltre i confini dell’Italia e ha annoverato tra i suoi clienti anche Eataly.

La produzione è locale, come si legge sul sito dell’azienda. La Suissa ama il territorio, le radici e il Piemonte; la ritiene una regione ricca di antiche ricette e di sapori autentici. Il rispetto per i prodotti è alla base della produzione e questo vale anche per le nocciole. Secondo quanto scritto sul portale, dunque, è facile dedurre come le nocciole stesse vengano prodotte in Piemonte anche se non è chiaramente riportato in lettere. Un’ultima informazione sul prezzo delle uova Deluxe di Lidl ossia 7,99 euro.