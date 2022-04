Il tonno in scatola è uno dei cibi più abusati visti i ritmi frenetici della società contemporanea, ma non si tratta di un alimento del tutto salutare

Per questo è bene conoscere quali sono i migliori marchi di questo prodotto. A tal proposito, ecco la speciale classifica redatta da Altroconsumo.

Il consumo di tonno in scatola è sempre più diffuso visto che abbina piacere e praticità. Spesso per sopperire alla mancanza di tempo per cucinare si opta per questa soluzione che alla lunga non è propriamente benefica. Se utilizzata accuratamente può essere comunque un buon compromesso.

Quindi in ragione di ciò, è bene conoscere quali sono i migliori marchi a riguardo tra quelli reperibili nei supermercati. Una mano in tal senso può darla l’analisi effettuata da Altroconsumo, che ha poi redatto una speciale classifica in merito.

Classifica miglior tonno in scatola secondo Altroconsumo

Sono stati presi in esame 24 prodotti di laboratori che collaborano con la nota associazione italiana di consumatori. Per ognuno di essi sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: punteggio, qualità, prezzo medio a confezioni ed eventuali riconoscimenti di Altroconsumo.

In base a ciò, ecco di seguito la speciale classifica per quanto concerne i migliori tonni in scatola:

AS do MAR tonno trancio intero: punteggio 78, qualità ottima, prezzo medio 5,39 euro a confezione,

AS do MAR tonno all’olio di oliva: punteggio 75, qualità ottima, prezzo medio 4,51 euro a confezione,

Selex tonno all’olio di oliva: punteggio 73, qualità ottima, prezzo medio 2,55 euro a confezione,

Calippo tonno all’olio di oliva: punteggio 71, qualità ottima, prezzo medio 4,10 euro a confezione,

Fratelli Carli tonno all’olio d’oliva: punteggio 71, qualità ottima, prezzo medio 3,40 euro a confezione,

Rio mare tonno all’olio d’oliva pescato a canna: punteggio 69, qualità buona, prezzo medio 5,00 euro a confezione,

Consorcio tonno in olio di oliva: qualità buona, prezzo medio 7,40 euro a confezione.

Questi sono solo i principali, ma naturalmente ce ne sono tanti altri tra cui il RIO mare all’olio d’oliva, che a livello di notorietà è praticamente quello più gettonato. Il suo punteggio è di 66 a fronte di una qualità ritenuta buona. Il prezzo medio invece si aggira introno ai 4,92 euro a confezione.