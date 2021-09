Scopriamo quali sono i migliori supermercati in Italia secondo la classifica redatta in seguito all’indagine di Altroconsumo

Fare acquisti al supermercato è un’attività che torna costante nella vita di tutti i giorni. Per questo la scelta dei prodotti da prendere e soprattutto dei supermercati nei quali recarsi, va ponderata per bene.

Sotto questo punto di vista, può essere molto utile la ricerca condotta da Altroconsumo (associazione di consumatori e utenti), che ha preso come campione 1570 consumatori di maggiore età che si occupano della spesa in famiglia.

In base al loro giudizio è stato possibile stilare una vera e propria lista dei marchi più affidabili. Naturalmente sulla valutazione hanno influito vari fattori tra cui la qualità dei prodotti, la pulizia, l’igiene e soprattutto il prezzo finale.

I migliori supermercati in Italia secondo Altroconsumo

Per effetto di ciò, il supermercato preferito dagli italiani è Iper con addirittura il 96% delle preferenze. Per il 98% degli intervistati offre anche i migliori prodotti da banco e per il servizio alle casse.

Subito dietro c’è Esselunga con una percentuale del 94% dovuta ai prodotti, all’ampiezza dei locali e all’assortimento. I prezzi sono ben esposti ed è inoltre possibile fare la spesa online ed avere una carta fedeltà.

Il terzo gradino del podio spetta a CoopFi e IperCoop. Merito sempre dei fattori sopracitati, che sono sempre sotto la lente d’ingrandimento da parte degli attenti consumatori. Il secondo può vantare tra i suoi punti di forza anche una vasta scelta per quanto concerne i prodotti bio, pesce e giornali.

Il fattore comfort è un altro punto di forza di IperCoop. D’altronde il supermercato moderno è una sorta di “seconda abitazione” per il cittadino, soprattutto per colui che si fidelizza ad una determinata catena, preferendola ad altre.

Per conoscere più nel dettaglio questa speciale graduatoria inerente i migliori supermercati situati in giro per il Bel Paese, è bene cliccare qui. Tante le curiosità che si possono scrutare e magari per coloro che sono ancora indecisi, può essere un buon viatico per la scelta definitiva.