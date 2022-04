Renatone, chef reso noto dal programma La prova del Cuoco, ha abbandonato al televisione ma non la passione per la cucina. Quanto costa cenare al suo ristorante Punta Rossa?

Scopriamo quanto costa una cena al ristorante di Renato Salvatori, alias Renatone. A Punta Rossa, il nome del locale, lo chef è pronto a stupirvi!

La cucina è un settore che attira curiosità ed interesse in tanti telespettatori. Il numero di programmi che hanno a che fare con fornelli e ricette è molto alto e alcune delle trasmissioni sono tra le più amate dal pubblico. Masterchef, Bake Off, Quattro Ristoranti sono solo alcuni nomi su una lunga lista e che hanno dato rilievo a tanti volti oggi noti. Da Alessandro Borghese a Giorgio Locatelli fino a Bruno Barbieri. Non dimentichiamo, poi, un altro programma seguito – fino alla sua chiusura – da tante persone, la Prova del Cuoco che ha portato alla ribalta uno chef simpatico e amato dal pubblico, Renato Salvatori in arte Renatone. Oggi Renatone è lontano dalle luci dei riflettori ma continua a dedicarsi alla cucina nel suo ristorante Punta Rossa a Fiumicino.

Renatone, quanto costa una cena a Punta Rossa

La chiusura della trasmissione La Prova del Cuoco ha allontanato Renatone dal mondo della televisione ma non da quello della cucina. La tv ha fatto conoscere lo chef e ha mostrato la sua simpatia oltre alle abilità culinarie. Attraverso uno schermo è possibile, però, solamente guardare con gli occhi e innamorarsi dei piatti mentre il senso del gusto rimane insoddisfatto. Ebbene, per soddisfare questa voglia di assaggiare i piatti di Renato Salvatori basta recarsi a Fiumicino, vicino Roma, e prenotare una cena al ristorante Punta Rossa.

Un primo sguardo al menù consentirà subito di capire come per Renatone il successo non abbia dato alla testa. Il rapporto tra qualità e prezzo è ottimo e chiunque può decidere di consumare un delizioso pasto in uno dei tavoli del Punta Rossa. Naturalmente i costi variamo molto in base alle pietanze scelte, al vino e alla particolare qualità di un prodotto. Ma entriamo nel particolare e scopriamo, portata dopo portata, quanto potrebbe costare una cena dallo chef.

Menù e costi

La prima portata, l’antipasto di mare, ha un costo compreso tra 15 e 20 euro. Con i primi è possibile salire fino a 30 euro in base al piatto scelto per arrivare a toccare i 40 euro tra secondi e contorni. Aggiungiamo, poi, i dolci, la frutta, il caffè oppure i liquori con prezzi variabili tra i 6 e gli 8 euro. Alcuni dolci raggiungono i 16 euro e non dimentichiamo i vini con valide alternative tra cui scegliere. I piatti riservati ai bambini, invece, hanno prezzi più contenuti. Il conto finale, naturalmente, dipenderà dalle singole scelte di ogni commensale. La qualità costa ma il Punta Rossa di Renatone rimane un ristorante da poter scegliere per togliersi uno sfizio senza svuotare il portafoglio.