Masterchef 11 si è concluso con una finalissima che ha visto scontrarsi Carmine, Tracy e Christian dopo l’eliminazione di Lia. Chi ha trionfato e quanto guadagna il primo classificato?

Masterchef 11 ha decretato ieri, 3 marzo 2022, il trionfo di Tracy Eboigbodin. La 28enne nigeriana ha convinto i giudici guadagnando l’ambito titolo.

Un’edizione ricca di concorrenti agguerriti, competitivi e con storie alle spalle che hanno permesso ai telespettatori di vivere un percorso denso di emozioni e sogni. Un arrivo, quello alla finale, accompagnato da sorrisi, lacrime, amicizie e piccole divergenze e culminato nel trionfo della ventottenne nigeriana Tracy. Una vittoria aspettata? Il livello della competizione si è rivelato molto alto e i diretti concorrenti al titolo Carmine e Christian hanno dimostrato più di una volta di essere talenti nati per cucinare. Il menù presentato dall’unica concorrente donna arrivata alla finalissima – ricordiamo che Lia è stata eliminata nell’ultima sfida ai fornelli – ha però colpito i giudici e convinto tanto da farle vincere la competizione. Ma chi è Tracy e quanto guadagna dalla vittoria?

Masterchef 11, conosciamo meglio la vincitrice

In dodici puntate siamo riusciti a conoscere meglio Tracy e a capire che dietro una maschera di determinazione e diffidenza nasconde forte emozioni e un cuore pronto ad accogliere altre persone. Il percorso di Masterchef non è semplice, ogni concorrente deve affrontare sfide con sé stesso, con i compagni e anche con i giudici Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo per convincerli di meritare non solo la postazione ma anche l’accesso alla finale. E in finale sono arrivati i migliori, quelli che hanno giocato meglio le loro carte. Parliamo di Tracy, Carmine, Lia e Christian. La voglia di vincere di Tracy e il suo talento in cucina hanno, poi, trionfato consentendole di realizzare un sogno.

Tracy ha dimostrato si saper unire e connettere egregiamente le sue origini nigeriane, il suo passato e la sua cultura con la personalità italiana espressa principalmente proprio nella passione e nell’amore per il cibo. Cucinare è un viaggio dell’anima per la giovane concorrente, un percorso che l’ha portata da Verona a Masterchef 11, dall’essere una cameriera di un albergo alla vincitrice di un sogno, un sogno che speriamo possa essere per lei stellato.

Quanto guadagna Tracy con la vittoria in finale

Il montepremi del vincitore di Masterchef 11 è di 100 mila euro in gettoni d’oro. In più, Tracy potrà pubblicare il suo primo libro di ricette, un riconoscimento di estrema importanza a cui ambiscono i cuochi professionisti. Pubblicare il libro significa ricevere inviti, partecipare ad alcune collaborazioni, effettuare presentazioni e apparire in tv. Si tratta, dunque, della possibilità di fare conoscere il proprio nome come ha fatto il vincitore della precedente edizione Francesco Aquila, ora alla sua terza edizione del libro My Way. Zio Bricco che ricette!.

Tracy, infine, riceverà un ulteriore premio determinante per la sua carriera. Potrà partecipare ad un corso di alta formazione presso ALMA, la Scuola Internazionale di cucina italiana. Insomma, i primi passi di un percorso che speriamo possa essere lungo e ricco di soddisfazione sono stati percorsi. Ora il sogno continuerà e vedremo quanto lontano porterà la determinazione e il talento di Tracy, vincitrice di Masterchef 11.