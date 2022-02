Quanto guadagnano i giudici di Masterchef Italia, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Tra i programmi più seguiti e apprezzati, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più sui protagonisti di Masterchef Italia.

A partire dalla pasta fino ad arrivare ai dolci, sono davvero tante le prelibatezze in grado di deliziare il palato sia di grande che di piccini. Non stupisce, quindi, che proprio la cucina desti da sempre particolare interesse, con sempre più persone che decidono di seguire i vari programmi televisivi dedicati proprio a tale ambito. Diversi gli chef stellati che nel corso degli ultimi anni sono entrati nelle nostre case con le varie trasmissioni di cucina.

Tra queste si annovera Masterchef Italia che è ormai giunta all’undicesima edizione, continuando ad attirare l’interesse di una vasta fetta di pubblico. Proprio per questo motivo non stupisce in che in molti siano curiosi di scoprire qualcosa in più sui cosiddetti vip della cucina, come ad esempio quanto guadagnano i giudici di Masterchef. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Masterchef, quanto guadagnano i giudici: cifre stellari

In molti sono curiosi di sapere quanto guadagnano i giudici di Masterchef Italia, ovvero Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti, non sono disponibili informazioni certe in merito. Data la loro carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Entrando nei dettagli interesserà sapere che, in base a quanto riportato da DirettaNews, Bruno Barbieri percepirebbe molteplici guadagni provenienti da diverse attività. In particolare sembra che riesca a portare a casa circa 800 mila euro l’anno.

Per quanto concerne lo chef Giorgio Locatelli, nel corso di una vecchia intervista rilasciata ad Elle, ha dichiarato che in un anno ha fatturato 8 milioni di sterline per il suo ristorante di Londra, con il margine di guadagno che sarebbe pari a circa il 10%.

Quanto guadagna invece Antonino Cannavacciuolo? Ebbene, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete sembra che solo nel 2018 il fatturato di Villa Crespi sia stato pari a 9,9 milioni di euro. A questa cifra bisogna poi aggiungere i compensi derivanti dalla sua attività sul piccolo schermo.

Sia nel caso di Antonino Cannavacciuolo che di Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, come già detto, non sono disponibili informazioni certe in merito ai loro guadagni. In tal senso non sono nemmeno noti i compensi per la loro partecipazione a Masterchef. In tale ambito, tuttavia, interesserà sapere che i loro colleghi, per lo stesso programma in Australia, sembra percepiscano ben 1,5 milioni di dollari. Delle cifre indubbiamente da urlo!