In arrivo la nuova tessera sanitaria per tutti i cittadini. Scopriamo quali sono le modifiche apportate nel 2022.

La tessera sanitaria cambia aspetto. Vediamo quali sono le novità più importanti introdotte dall’evoluzione della card.

La nuova tessera sanitaria è distribuita dallo scorso 1° marzo. I cittadini che hanno avanzato richiesta del documento personale dopo tale data hanno potuto verificare i cambiamenti nell’aspetto della card. Mancano dei simboli e la veste grafica è differente, questo è ciò che si nota ad una prima occhiata. Effettivamente la rivoluzione coinvolge maggiormente l’aspetto della tessera piuttosto che le sue funzionalità. Scopriamo, allora, quali sono state le modifiche decise e apportate dal Ministero dell’Economica e delle Finanze.

Nuova tessera sanitaria, cosa occorre sapere

Il Ministero dell’Economia e delle Finanza con un Decreto di fine marzo ha reso nota l’erogazione di una nuova tessera sanitaria che, in realtà, avviene dal 1° marzo 2022. La card rimane un documento personale di piccole dimensioni che serve per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e consente l’individuazione del proprio codice fiscale. In più, la tessera sanitaria funge da Carta Nazionale dei Servizi dal 2011 rivelandosi fondamentale per l’accesso a diverse prestazioni della Pubblica Amministrazione. E’ utile, ad esempio, per attivare lo SPID.

Per quanto riguarda le novità apportate sul nuovo documento iniziamo dall’assenza del logo della Regione di residenza. Il simbolo era precedentemente posto in basso nella parte anteriore della tessera, ora è stato tolto. Continuiamo segnalando le diciture in italiano e in tedesco per i cittadini che risiedono nella provincia autonoma di Bolzano. Dove i nomi prevedono dei simboli grafici oltre alle lettere, sulla nuova tessera sanitaria verranno inserite su due righe incolonnate che riporteranno il nome con i segni diacritici e il nome con i simboli tradizionali.

Altri dettagli del documento

La parte anteriore del documento riporterà codice fiscale, nome e cognome del titolare, data di scadenza della tessera, sesso, comune e provincia di nascita, data di nascita e tre lettere in formato Braille standard a sei punti corrispondenti a tre lettere del codice fiscale dell’intestatario. La parte in cui nelle vecchie tessere si trova il logo della Regione è vuota nella nuova tessera sanitaria mentre in basso nella parte anteriore è possibile visualizzare un rettangolo sotto la voce “Dati sanitari regionali”.

Passando alla parte posteriore, il nuovo documento contiene la tessera europea di assicurazione malattia con le indicazioni pertinenti all’assistenza sanitaria in un Paese dell’Unione Europea; una banda magnetica con i dati dell’intestatario, l’identificazione del modulo, il codice fiscale in formato Bar code; la sigla dello Stato che rilascia la tessera; i dati personali del titolare (nome, cognome e data di nascita), il numero di identificazione personale e il numero di identificazione dell’istituzione e il numero identificativo della carta.

Concludiamo con la durata delle validità della nuova tessera sanitaria. Rimane uguale a quella vecchia, sei anni. Per i nuovi nati occorrerà rinnovarla dopo un anno.