Con l’arrivo della primavera Amazon ha varato delle offerte decisamente allettanti con sconti fino al 40% su tantissimi prodotti

Cosa comprare a prezzi vantaggiosissimi sul portale di e-commerce statunitense, divenuto ormai leader nel settore.

Dal 1 Aprile inizia la primavera su Amazon. L’azienda americana con l’avvento della nuova stagione ha deciso di dare vita a delle nuove promozioni piuttosto interessanti. Sono molteplici i prodotti scontati tra cui figurano anche quelli di Samsung, LG, Huawei, Rowenta, Oral B, Eastpak, Sony e tanti altri.

Si tratta di un remake di quanto già proposto lo scorso anno, visto il grande successo ottenuto. Si potranno acquistare articoli di ogni genere con sconti in alcuni casi che arrivano anche al 40%.

Amazon: quanto durano e come funzionano le offerte

Può essere anche una buona occasione per fare il cambio di stagione visto che si possono comprare anche diversi capi di abbigliamento. Un’attività propedeutica al grande evento di quest’estate, ovvero l’Amazon Prime Day, in programma a metà luglio.

Tornando alla questione attuale, gli sconti iniziano venerdì 1 aprile alle ore 00.01 e terminano alle ore 23:59 di mercoledì 13 aprile. Dunque, quasi due settimane per approfittarne. Una in più rispetto al 2021 quando l’iniziativa è andata in scena dal 24 marzo al 31 marzo.

Per accedere alla vasta gamma di opportunità basta avere un account Amazon e un metodo di pagamento registrato in corso di validità. Da monitorare anche la sezione Warehouse dove si possono trovare gli articoli usati, di seconda mano o con confezione aperta.

Tra le novità di maggior rilevo ce n’è una inerente sui prodotti per bambini. I clienti con una Lista Nascita possono infatti beneficiare di un ulteriore 15% sui marchi già scontati per i più piccoli. Per coloro che usufruiscono del servizio Prime è possibile accedere alle offerte Lampo su Amazon e a consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti contrassegnati Amazon Prime.

I migliori prodotti in “saldo”

La curiosità maggiore però riguarda i potenziali acquisti effettuabili in questi 13 giorni, soprattutto per quanto concerne la tecnologia e l’abbigliamento. Nel dettaglio alcune proposte: