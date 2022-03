Molte persone hanno fatto follie pur di assicurarsi il nuovo orologio Swatch Omega. Quanto costa e quali sono le funzionalità del dispositivo

Il nome reale è Speedmaster MoonSwatch realizzato in collaborazione con Omega. Al momento non è acquistabile online.

Gli appassionati di orologi aspettavano da tempo il momento dell’uscita del nuovo Swatch Omega (fissata per sabato 26 marzo 2022). Una volta arrivato non ci hanno pensato su due volte e hanno preso d’assalto i negozi, appostandosi fuori già dalla notte precedente.

A Napoli ad esempio moltissime persone si sono accampate all’esterno del negozio Swatch che sorge in piazza Trieste e Trento, in pieno centro cittadino per non perdere la possibilità di acquistarlo subito. Troppo ambito lo Speedmaster MoonSwatch nato dalla collaborazione tra l’azienda svizzera e il marchio Omega, anch’essa produttrice di orologi.

Orologio Swatch Omega: a cosa si ispira questo modello e quanto costa

La ressa nelle varie città italiane è stata frutto della mancata opportunità di poter effettuare l’acquisto online. Almeno per ora è disponibile solo negli store fisici alla cifra di 260 euro. Davvero tanti, soprattutto se si considera la fase di rincari bollette, carburanti e cibo.

Passando al design del prodotto, in pratica è un remake dello Speedmaster Professional di Omega, il modello utilizzato dagli astronauti della Nasa nel 1969, quando atterrarono per la prima volta sulla Luna.

A differenza del suo predecessore il nuovo Swatch Omega è realizzato in bioceramica, materiale piuttosto utilizzato negli ultimi anni dalla casa produttrice elvetica. In totale sono 11 i modelli messi in vendita, ognuno dei quali riconducibile ai componenti del sistema solare: Luna, Sole, Terra, Marte, Saturno, Giove, Venere, Urano, Plutone, Nettuno e Mercurio.

Su ognuno di loro c’è la scritta sul retro “Mission to” e il nome del pianeta a cui fa riferimento. Presente anche una piccola immagine dello stesso, in modo tale da rendere il tutto più affascinante.

Chi non è riuscito ad acquistarlo in questa fase, deve solo pazientare fino ai nuovi rifornimenti, che vista l’elevata domanda, non tarderanno ad arrivare. Si tratta però di una spesa piuttosto importante e non accessibile a tutti, soprattutto in questo periodo, in cui le priorità per forza di cose sono altre.