Avete perso il vostro canale preferito a causa delle novità del digitale terrestre: ecco cosa bisogna fare, niente panico.

Quanto sta cambiando il nostro digitale terrestre? Abbastanza, da crearci bei grattacapi, quasi ogni giorno. D’altra parte, noi vi avevamo avvisati che i cambiamenti sono ancora in vista, e che non sarebbe bastato risintonizzare i canali al Day1.

È questo, lo scotto da pagare per avere nelle nostre tv e nei nostri decoder, la nuova tecnologia legata al 5G, che ci consentirà una visione sempre migliore dell’immagine. Il Nord Italia ha quasi del tutto risolto i propri problemi, perché il processo tanto sponsorizzato dal MiSE, è completato ed ormai si appresta a scendere nelle altre regioni. Ci saranno ancora problemi? Sì, qualche canale sparirà, ecco cosa dobbiamo fare.

Come risolvere i problemi del digitale terrestre

Ricordiamo che da diversi mesi, ci sono movimenti atti ad accomodare tutti gli italiani, in possesso di tv di vecchia generazione, e soprattutto con poca possibilità di acquisto, come il famoso Bonus TV, che però, abbiamo scoperto, non è stata l’unica arma messa in campo dal Governo. C’è anche un modo per ricevere un decoder gratis, ed ora c’è anche la possibilità di sfruttare il Bonus Rottamazione TV. Si tratta dello sconto del 20% sul prezzo di vendita e fino a un valore massimo di 100 euro, ma solo se in concomitanza della rottamazione del vecchio televisore.

Torniamo però al tema “fastidi”, cioè quel piccolo inconveniente che sta accadendo in ogni regione, con la sintonizzazione nuova dei canali. Alcuni, sembrano sparire dal palinsesto, ma ovviamente sono assolutamente funzionanti. Ed allora, cosa fare quando non li vediamo più? Basta procedere alla classica risintonizzazione, affinché possiamo trovare quel canale specifico che ci interessava.

In queste ore, il processo sta raggiungendo l’Abruzzo ed il Molise. A quanto pare, in tante case potrebbero svanire i canali Rete8 e Rete8 Sport. La stessa emittente, ha diramato una comunicazione, per non essere abbandonata dai propri spettatori. Da lunedì 28 marzo, fino al 7 aprile, ci potrebbe essere bisogno di risintonizzare tv e decoder. Per qualsiasi evenienza, ricordiamo che il procedimento per risintonizzare i canali è sempre facile, ed è sempre lo stesso. Si inizia dal Menù, cliccare poi su Impostazioni e dopo, Configura. Le due scritte che potrebbero apparirvi sono: ricerca canali oppure sintonizzazione automatica. Scegliendo tra una di questi due, dovreste comunque risolvere il problema principale.