Avevano promesso di cambiare in meglio la qualità, aspettiamoci ancora modifiche sul Digitale terrestre: ecco cosa accade.

Se ne parla da almeno due anni, ma ora è davvero arrivata quella data. Chi in casa non ha una tv di ultima generazione, se ne sta accorgendo a proprie spese, anche se questo cambiamento di tecnologia, dà a molti la possibilità di un decoder gratis, anche se in molti purtroppo non ne erano informati. Ad ogni modo, ci sono cose del Digitale terrestre che presto, non saranno più le stesse.

Il cambiamento, è giusto ricordarlo, non è fine a se stesso, al punto da poter pensare che fosse solo un modo per far comprare nuovi decoder e nuovi televisori alle famiglie. In realtà, tutto ciò che sta succedendo è propedeutico all’arrivo nelle nostre case, della tecnologia MPEG-4. Ci sono ancora segnalazioni però, sul territorio nazionale che fanno capire come stanno andando le cose. In molti, non si sono ancora adattati e questo è un problema.

Switch off del Digitale terrestre, ancora qualche noia

C’è in poche parole, chi riaccende il televisore e non trova più le cose come prima. Questa, anche per i più giovani, può essere una seccatura non da poco, anche se non è di certo una gran tragedia. Però è scomodo, ed inoltre chi è più anziano e non ha sempre con sé un’assistenza di nipoti o figli, certamente non sarà in grado di trovare quel canale che seguiva sempre, da solo. Infatti, abbiamo già chiarito dove trovare i canali privati che sono improvvisamente scomparsi, proprio perché è una cosa che sta accadendo a molti.

Un esempio lampante è la Lombardia. Non tutti sanno infatti, che nel Mux Locale 2 sono stati inseriti i canali Telelombardia HD all’LCN 10 ed Antenna 3 HD all’LCN 11. Tutti e due, sono canali che verranno trasmessi in MPEG-4 H.264. Da segnalare anche che al Mux Locale 1 ha fatto il salto di qualità in HD, SeiLaTv Bergamo, presente all’LCN 94. Infine, nel Mux Locale 3, adesso 17 canali su 18 finalmente trasmettono in HD.

In fin dei conti c’è ancora qualche seccatura da risolvere, dove trovare canali che prima erano al “solito posto”, ma basterà fare una risintonizzazione ed il gioco è fatto. Non bisogna saper usare chissà quanto gli elementi della tecnologia, fa tutto il televisore. Basta usare il telecomando. A proposito di ultimi cambiamenti in vista, chi abita in Emilia Romagna saprà che anche lì il sistema Mux Locale 1 e Mux Locale 2 sta ricevendo le ultime operazioni di censimento dei canali.