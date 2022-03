Primi problemi con lo switch off del Digitale Terrestre: che fine hanno fatto le tv locali che prima vedevamo ed ora non più?

Perché non vediamo più alcuni canali del Digitale Terrestre? Soprattutto le tv locali sono scomparse da tantissimi televisori e le difficoltà sono uguali in tutto il Paese. Ma cosa sta succedendo? Capiamo se sono spariti per sempre o se c’è qualcosa che abbiamo mancato di fare.

Il rinnovo di tecnologia non porta solo cattive notizie, c’è anche chi può ricevere un decoder in omaggio, il punto è che ad oggi, tantissimi utenti stanno avendo brutte sorprese. Nello specifico, come detto, non trovano più dei canali al numero di telecomando in cui li avevano lasciati. Ma ci sono ancora.

Digitale terrestre: tecnologia in ritardo?

Quindi, lo switch off sta portando a problemi indesiderati. Le segnalazioni, sono arrivate copiose soprattutto da Lombardia e Piemonte, in tantissimi, hanno perso il segnale di Telecolor, Telelombardia, Antenna 3 e diversi altri canali. Probabilmente, tutto questo avviene perché non si erano calcolati dei fattori.

Il motivo è legato al refarming avvenuto in contemporanea all’attivazione della tecnologia MPEG4, nelle due Regioni che stanno avendo problemi. Cioè, semplicemente molte tv locali non sono scomparse, ma sono andate a spostarsi su altri canali, tutto qui. E quindi, c’è anche, ovviamente, un modo per trovarle di nuovo. Basterà accedere al menù della tv, o in alcuni casi, del decoder ed effettuare la ‘Ricerca canali’.

Di fronte a quello che sta succedendo con l’avvento dell’MPEG4, i nostri televisori quindi, non hanno risposto male, è solo un cambio di stazioni che bisogna andare a ricercare, a metterci in difficoltà. Attenzione però, se i problemi persistono e voi siete agganciati ad un impianto condominiale. In tal caso, dovrete rivolgervi ad un antennista che dovrà intervenire in altro modo, per risolvere il vostro problema. Infatti, il problema in Lombardia è diffuso soprattutto nella zona di Milano e province, dove il sistema di impianti canalizzati per il condominio, sono molto diffusi.

Per le utenze classiche invece, non dovrebbero esserci grandi problemi. In molti casi, nei nostri televisori, possiamo anche effettuare una ricerca dei canali, manuale. Questo richiede sicuramente più tempo, ma almeno saremo sicuri di aver trovato quei canali che preferivamo e che avevamo perso.