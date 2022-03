Quanto costano i biglietti dell’Eurovision Song Contest 2022 e dove è possibile acquistarli? Facciamo il punto della situazione per non perdere un’evento che si preannuncia straordinario.

E’ il momento di conoscere il costo e le modalità di acquisto dei biglietti dell’Eurovision Song Contest di Torino che si svolgerà nel mese di maggio 2022.

E’ passato quasi un anno dalla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest di Rotterdam ma l’adrenalina, l’emozione, la grinta portata sul palco dalla band italiana si percepisce ancora oggi nell’aria. Una sensazione di trionfo – sconosciuta da troppi anni – ci accompagna da quel 22 maggio 2021 e ci trasporta verso aspettative molto alte per l’evento dell’anno in corso. A rappresentare l’Italia saranno Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo 2022, mentre alla conduzione dell’Eurovision Song Contest vedremo Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Ricordiamo, infine, l’incantevole città che farà da sfondo alla musica, Torino, pronta ad ospitare l’evento dal 10 al 14 maggio. E’ tutto pronto, mancano solo i biglietti; scopriamo quanto costano e dove acquistarli.

Biglietti Eurovision Song Contest 2022, i prezzi

Un’attesa lunga un anno con il sogno di veder trionfare sul palco dell’Eurovision Song Contest altri due cantanti rappresentanti dell’Italia, Mahmood e Blanco. La canzone Brividi, vincitrice del Festival di Sanremo 2022, ha tutte le carte in regola per poter surclassare i testi e le musiche degli altri diretti concorrenti. Come già detto le aspettative sono alte e la vittoria dei Maneskin dello scorso anno – non dimentichiamo le tante vittorie dell’Italia del 2021 dagli europei ai successi di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs (due tra tanti) alle Olimpiadi – fanno aumentare l’adrenalina fino a livelli massimi. Mancano solo i biglietti e, per quelli, occorrerà attendere ancora. Non è stata ufficializzata la vendita e, di conseguenza, non si conoscono i prezzi dei biglietti.

E’ possibile ipotizzare i costi basandosi sul precedente evento di Rotterdam. In generale, si tratta di cifre comprese tra gli 80 euro fino ad arrivare ai 300 euro per la finale. Ogni serata, infatti, avrà prezzi differenti che saranno più economici durante le semifinali – tra 80 e 100 euro – e più alti per la finale – dai 100 euro in su. A Rotterdam, per esempio, per il gran finale dal vivo i costi si aggiravano sui 250 euro nel primo livello e sui 200 euro nel secondo livello.

Come procedere all’acquisto

I prezzi dei biglietti per l’Eurovision Song Contest di Torino non si conoscono ancora ma si sa dove si possono acquistare. Le opzioni sono il sito ufficiale e TicketOne. Sul portale dell’evento dovrebbero essere date a breve tutte le informazioni necessarie per procedere con l’acquisto ma soprattutto per conoscere quanto costerà assistere all’Eurovision italiano.