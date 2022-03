La scelta tra noleggio o acquisto dell’auto sarà molto semplice grazie all’arrivo di una soluzione che consentirà un notevole risparmio.

Horizon Index è l’algoritmo che aiuterà nella valutazione dei noleggi auto a lungo termine. Vediamo come funziona la risposta innovativa e tecnologica.

Risparmio, ormai si vive in funzione del risparmio. I rincari generali stanno mettendo gli italiani nella condizione di cercare di tutelare il più possibile i propri soldi intervenendo in diversi aspetti della vita. L’eliminazione delle spese superflue è sicuramente il primo passo da compiere seguito dall’utilizzo di strategie per riempire il carrello della spesa senza svuotare il portafoglio o tecniche per fare il pieno alla macchina evitando il conto in rosso. Proprio con riferimento all’auto, in questo periodo il pensiero corre veloce verso la migliore soluzione tra noleggio e acquisto di un veicolo. Tanti automobilisti hanno la necessità di cambiare auto ma non la liquidità necessaria per procedere e l’opzione delle rate per un finanziamento non convince chi deve già sostenere laute spese. Ebbene, la risposta al dilemma è Horizon Index.

Noleggio o acquisto auto, la risposta è Horizon Index

Horizon Automotive, società leader nel settore del noleggio a lungo termine, ha creato Horizon Index, l’algoritmo che consentirà di far risparmiare soldi e tempo sul noleggio dell’auto. Si tratta di una realtà innovativa e tecnologica basata su un indice costruito mediante algoritmo certificato capace di raccogliere tutti gli andamenti medi dei canoni in offerta online relativi al noleggio di un veicolo. Ogni dato, poi, verrà confrontato con i canoni di Horizon in relazione ad ogni modello. L’algoritmo consiglierà, dunque, il momento ideale per noleggiare l’auto dei propri sogni, quando il canone è più basso anche con riferimento ad altri portali.

La funzione, dunque, consentirà un risparmio reale segnalando l’esatto momento in cui agire, proprio come in un investimento di mercato.

Come funziona l’algoritmo

Horizon Index è un’assoluta novità in Italia. La funzione, sconosciuta fino a poco tempo fa, associa la tecnologia digitale ai rivenditori partner di Horizon Automotive. L’algoritmo si basa su un sistema di data scraping che contemporaneamente monitora e valuta i canoni del noleggio a lungo termine per uno stesso modello di auto e per un contratto dalle caratteristiche del tutto simili. Il confronto avviene, per esempio, sul chilometraggio incluso, sull’anticipo da corrispondere e sulla durata del contratto.

Nel momento in cui l’algoritmo troverà un’offerta Horizon migliore rispetto alle altre proposte del mercato, segnalerà il prezzo conveniente attraverso un’apposita icona. Il possibile cliente potrà conoscere, così, il risparmio di cui approfittare per guidare l’auto dei sogni.