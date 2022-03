Naufraga della nuova edizione de L’Isola dei famosi, quanto guadagna Ilona Staller, meglio conosciuta con il nome di Cicciolina?

Tra le concorrenti più attese dell’edizione 2022 de L’Isola dei famosi, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Ilona Staller.

Pronta a prendere parte alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, Ilona Staller, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Cicciolina, è una delle concorrenti più attese del reality di Canale 5.

Ex parlamentare, non stupisce che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Cicciolina: chi è, altezza, carriera

Nome: Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller, nota con lo pseudonimo di Cicciolina

Altezza: 168 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 26 novembre 1951

Luogo di nascita: Budapest

Nata a Budapest il 26 novembre 1951, Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller, meglio nota con lo pseudonimo di Cicciolina, è alta 168 cm ed è del segno zodiacale del Sagittario. È un’ex attrice a luci rosse, cantante, politica ed ex conduttrice radiofonica ungherese naturalizzata italiana.

Giovanissima vince il concorso di Miss Ungheria e trova impiego come cameriera nell’hotel Danube Continental, per poi essere contattata dai servizi segreti ungheresi per diventare una sorta di spia ai danni di uomini d’affari stranieri. Conosce il suo primo marito, un cliente italiano dell’hotel e si trasferisce così in Italia.

Qui incontra Riccardo Schicchi con il quale inizia a lavorare per un programma radiofonico. Nel 1987 è stata eletta alla Camera dei deputati nelle file del Partito Radicale. Ruolo che ha ricoperto fino al 1992. Spesso ospite di diverse trasmissioni televisive, nel 2022 decide di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi, con al timone Ilary Blasi.

Cicciolina: vita privata, ex, marito, compagno, figli

Per quanto riguarda la vita privata, come già detto è convolata a nozze in giovane età con un cliente italiano dell’hotel dove lavorava. In seguito ha avuto una relazione con Jeff Koons e dalla loro storia d’amore è nato il figlio, Ludwig Koons.

“Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti non legalmente. Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo perché ungherese, quindi per loro comunista e la mia professione. Dopo cinque mesi molto dolorosi sono riuscita a vincere la causa per l’affidamento“, ha racconto l’ex attrice a luci rosse nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo.

Per poi aggiungere: “È stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia, Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe“.

Cicciolina: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di personaggi noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Ilona Staller. Come già detto prenderà parte all’edizione 2022 de L’Isola dei famosi. A tal proposito interesserà sapere che i compensi dei naufraghi risultano differenti a seconda della popolarità del vip. Più un concorrente è famoso, infatti, maggiore è il compenso.

In base ad alcune indiscrezioni che circolano sempre in rete, comunque, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi portino a casa un guadagno che oscilla dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Ai compensi settimanali, poi, bisogna eventualmente aggiungere il montepremi finale che si porta a casa chi vince il reality.

Quest’ultimo è pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni dei concorrenti de L’Isola dei famosi, così come nemmeno su quelli di Ilona Staller.

Parlamentare dal 1987 al 1992, inoltre, interesserà sapere che Cicciolina continua a ricevere il vitalizio. Quest’ultimo, però, è dimezzato rispetto al passato, con la stessa ex attrice a luci rosse che si è scagliata qualche mese fa contro Di Maio proprio per via dei vitalizi. Da un po’ di anni, infatti, Ilona Staller percepisce di meno per via dei tagli voluti dal Movimento 5 Stelle. A tal proposito, in un’intervista al settimanale Vero, ha dichiarato di ricevere appena 800 euro al mese.

Cicciolina: Instagram e Facebook

Per quanto riguarda i social, non si trovano né su Instagram né su Facebook profili a suo nome con la ormai famosa spunta blu.