Coldiretti ha lanciato l’allarme per quanto riguarda salse e passate di pomodoro italiane, che in questa fase potrebbero sparire dal mercato

Anche altri alimenti corrono il medesimo rischio. Analizziamo gli aspetti che stanno alimentando questa preoccupante tendenza.

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare dell’aumento dei prezzi. E purtroppo in tutti i campi. Dalle bollette della luce al gas, fino ad arrivare al settore alimentare. Le famiglie italiane ne risentono, ma non solo.

Purtroppo, il caro prezzi infatti sta mettendo a rischio l’elaborazione di alcuni prodotti Made in Italy più conosciuti ma soprattutto più utilizzati dagli italiani stessi.

A lanciare l’allarme e invitare a riflettere su quanto potrebbe accadere e derivare dalla situazione attuale è Coldiretti. Il motivo è legato ai costi troppo alti per chi investe nel settore agroalimentare.

Il prodotto che rischiamo di perdere è un’eccellenza del nostro Paese, conosciuto in tutto il mondo. Parliamo delle salse e delle passate di pomodoro, che sono presenti in tutte le case degli italiani destinate a molteplici usi.

In questo caso i problemi che mettono in serio rischio questo tipo di produzione sono molteplici, anche se tutti interdipendenti. Innanzitutto, va trovato un accordo sul prezzo della materia prima, ovvero il pomodoro.

I lavoratori di questo settore infatti non riescono più a sostenere i costi di produzione, per cui se il governo non risolve al più presto con una trattativa, gli agricoltori potrebbero decidere di ridurre le superfici dei terreni dedicati alla coltivazione del pomodoro, che potrebbe quindi diminuire drasticamente dagli scaffali dei vari supermercati.

In secondo luogo, Coldiretti fa anche presente che ci sono anche dei prezzi insostenibili per gli imballaggi e la distribuzione.

Non solo salse e passate di pomodoro italiane: tutti i prodotti che rischiano di sparire a causa del caro prezzi

Le salse e le passate di pomodoro, come sappiamo, sono alla base di molti altri prodotti brandizzati Made in Italy. Per cui, la loro scomparsa sarebbe poi collegata a conseguenze allarmanti per tutti gli altri alimenti che prevedono l’utilizzo del pomodoro.

Il pensiero va subito alla pizza, ma non sarebbe l’unico alimento. Dato che nelle famiglie italiane le salse si usano in tantissimi modi e quotidianamente, per le preparazioni di carni e di paste soprattutto.