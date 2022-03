Per chi è in cerca di un’occupazione, ci sono tantissime offerte di lavoro anche per chi ha la terza media. Eccole tutte.

A volte pensiamo che per trovare lavoro ci voglia per forza un titolo di studio “importante”. Certo, più ci si specializza in qualche settore e maggiori saranno le probabilità di trovare l’impiego dei nostri sogni. C’è da dire, però, che in controtendenza rispetto agli ultimi anni ci sono moltissime aziende che guardano “oltre”. Esiste una miriade di lavori che si possono fare anche senza aver ottenuto il diploma di maturità. Le imprese cercano personale volenteroso, che desidera approcciarsi anche a nuove professioni. Fortunatamente, non è mai troppo tardi per continuare la formazione, anche mentre si lavora. Ecco che basta munirsi di tanti buoni propositi e cercare nei posti giusti, e le offerte si troveranno!

Come trovare lavoro con la terza media

Chi non è riuscito a completare il percorso della scuola superiore può comunque trovare un impiego appagante e che dà soddisfazioni personali ed economiche. Sicuramente è una buona idea frequentare un corso di specializzazione. Ne esistono tanti, organizzati sia dalle varie Regioni che a livello statale. Per prima cosa, dunque, si può dare un’occhiata ai siti ufficiali delle Amministrazioni territoriali, dei Centri per l’Impiego o delle piattaforme per trovare lavoro. Citiamo ad esempio Indeed, InfoJob, Monster, Aldi, tanto per menzionare quelle più conosciute. Centinaia di opportunità stanno aspettando Addetti alle Pulizie, Estetisti, Magazzinieri, Fornai e Pasticceri, e persino Agenti Immobiliari.

Utilizzare una delle piattaforme sopra citate è molto comodo per svariati motivi. Sono strutturate benissimo e facili da gestire. Basta creare il proprio profilo e memorizzare il Curriculum tramite i moduli presenti. Molte azioni sono guidate, e ogni volta che si vuole inviare una candidatura sarà già tutto pronto, e non si dovranno riscrivere esperienze lavorative, dati eccetera. Con l’uso dei filtri di ricerca, si potranno visionare centinaia di offerte di lavoro dedicate anche a chi ha la terza media.

Concorsi pubblici con la terza media

Forse non tutti sanno che anche alcune figure professionali come il Personale ATA può accedere ai concorsi anche senza diploma. Tra i concorsi pubblici, poi, possono figurare molte richieste di addetti alla manutenzione degli spazi del Comune; operatori di mense; operatori ecologici, ma anche operai manutentori sempre alle dipendenze dei Comuni. Spesso i contratti part-time si trasformano anche a tempo indeterminato. A quel punto è fatta.

Il settore terziario offre centinaia di opportunità

Basta guardarsi intorno per capire che in tutta Italia vi sono una miriade di Alberghi, Ristoranti, Bar, Attività ricettive, e negli ultimi tempi anche attività che offrono servizi a domicilio. Per fare i rider, i camerieri, i banconisti dunque, non sono necessari diplomi ma solo tanta buona volontà. E se può venire il dubbio riguardo a possibilità di “sfruttamento” non c’è da temere perché la volontà di aziende, lavoratori e Governo ha permesso di creare contratti nazionali adeguati a tutti i lavori, anche per i rider.

L’importante è capire quali sono le proprie abilità e cercare offerte laddove ci si sente più adeguati. Fortunatamente, anche la rete permette di lavorare a distanza in tantissime realtà, di formarsi con corsi riconosciuti, e persino di “inventarsi un lavoro”. Pensiamo agli influencer ma anche a chi apre un e-commerce che vende prodotti artigianali. Insomma, le opportunità non mancano, l’importante è mettere in campo tanta voglia di lavorare, un’ottima strategia per il colloquio di lavoro e un po’ di creatività. I risultati non mancheranno ad arrivare.