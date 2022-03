I viaggi organizzati stanno tornando nuovamente in auge. Scopriamo quali sono le mete più gettonate in Italia in vista dell’estate 2022

L’avvicinarsi della stagione calda sta portando molte persone a pianificare le proprie vacanze estive, soprattutto in Italia.

Il ritorno graduale alla normalità sta portando nuovamente la gente a spostarsi con una certa frequenza per motivi di piacere. In vista della prossima estate stanno tornando di moda i viaggi organizzati, che garantiscono comfort e assenza di stress in un colpo solo.

Inoltre così facendo ci si mette al riparto anche da possibili inconvenienti che magari possono impedire la partenza. In generale, così come è avvenuto nelle ultimi 2 anni, il trend sembra essere quello di rimanere in Italia.

Viaggi organizzati: le mete di tendenza dell’estate 2022

Una scelta che può rivelarsi davvero azzeccata visto che sono diverse le località che possono garantire relax, natura, cultura e del buon cibo. Tra le più gettonate finora secondo SiViaggia c’è la Sicilia, che racchiude un po’ tutte le caratteristiche sopracitate.

Sulla stessa scia si possono menzionare le incantevoli Cinque Terre in Liguria, che offrono anche degli interessanti percorsi di trekking oltre che escursioni in barca. Altro pezzo forte del Bel Paese è la Sardegna, che con il suo mare cristallino e le sue spiagge selvagge è il sogno nascosto di coloro che amano la stagione calda.

Chi invece vuole stare al passo con le tendenze dell’anno, non può non fare un giro a Procida. L’isola del Golfo di Napoli è la Capitale italiana della Cultura 2022. Da lì ci si può spostare verso le altre isole, ovvero Ischia e Capri o fare un giro a Napoli o in Costiera Amalfitana.

Meno popolare ma non per questo meno meritevole, è il Molise. Con spiagge, mare pulito, borghi, località di campagna e di montagna, la regione del centro sud ha tanto da offrire. Chissà se non possa essere l’occasione per scoprire un posto troppo spesso lontano delle logiche del turismo di massa.

L’estate però è una stagione propizia anche per chi ama i monti e le vallate. Chi ha un’affinità migliore con questi posti ha solo che l’imbarazzo della scelta, ad iniziare dall’Alto Adige e dalla Valle D’Aosta fino ad arrivare alla Tuscia, all’Abruzzo e in Valle d’Itria (Puglia).