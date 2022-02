C’è anche un po’ di Italia nella top 20 delle migliori destinazioni europee 2022. Scopriamo quali sono e quali posizioni occupano nella speciale classifica

Sono 2 perle che ci invidia tutto il mondo per cui molti turisti esteri fanno delle vere ed autentiche follie pur di vederle almeno una volta nella vita.

Il fascino e i sapori del Bel Paese sono un evergreen che non passa mai di moda. Nonostante le varie problematiche e in alcuni la carenza delle strutture, l’Italia rimane comunque una delle mete più ambite dai visitatori di ogni dove.

A testimoniarlo è la speciale classifica di European Best Destinations sulle migliori destinazioni europee del 2022. Il risultato è il frutto di un sondaggio proposto sul sito dell’organizzazione di Bruxelles. Tra le prime 20 spiccano 2 nostre perle. Scopriamole insieme quali sono facendo anche una panoramica generale sulla graduatoria.

Migliori destinazioni europee 2022: quali sono le 2 mete italiane presenti nella top 20

Al primo posto troviamo Lubiana la capitale della Slovenia. Con i suoi parchi e le aree pedonali situate nel centro cittadino è stata ribattezzata “il miracolo verde tra le capitali europee”.

Il secondo gradino del podio spetta a Marbella, ridente località di mare spagnola, mentre al terzo Amiens in Francia con i suoi canali e giardini galleggianti e la cattedrale più grande del paese transalpino.

Seguono Plovdiv in Bulgaria (città più antica d’Europa e capitale della cultura europea 2019), Leuven in Belgio premiata soprattutto per l’intrattenimento e Oradea in Romania, città poco conosciuta ma ricca d’arte.

Proseguendo con la classifica, ecco alcuni grandi classici come Londra, Nimega, Lahti e Istanbul. All’undicesimo posto troviamo la prima italiana, ovvero la Costiera Amalfitana, celebre in tutto il mondo per la sua bellezza mista a raffinatezza e ottima cucina. Ideale per ogni genere di vacanza, è di fatto la meta preferita per un’indimenticabile luna di miele.

Al dodicesimo posto c’è Praga e al tredicesimo Roma. La città Eterna non può mancare un una rassegna del genere. Un museo a cielo aperto che nonostante non stia vivendo il suo massimo splendore riesce sempre e comunque a rapire il cuore dei turisti.

Le “ultime” posizioni sono occupate dalla Baviera, Atene, Vienna, Creta, Graz e Clonakilty. Un mix di storia, cultura e sostenibilità di cui un vero viaggiatore non può assolutamente fare a meno.