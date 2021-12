Il noto magazine National Geographic ha stilato una lista dei migliori viaggi da fare nel 2022. Scopriamo quali sono le destinazioni menzionate

Chi ama viaggiare è sempre alla scoperta di nuovi posti da scoprire. L’ultimo anno e mezzo non è stato troppo prolifico in tal senso e l’auspicio è che nel 2022 ci si possa spostare senza dover sottostare a condizioni troppo stringenti.

In attesa di capire cosa cadrà, il National Geographic ha reso note le 25 destinazioni migliori a livello mondiale per un viaggio nel 2022. Le mete sono state divise in 5 differenti categorie, ovvero cultura, sostenibilità, natura, avventura e famiglia.

Si tratta di un’iniziativa per celebrare i 50 anni d’impegno dell’UNESCO nella salvaguardia dei tesori naturali e culturali. Ma quali sono le migliori località da visitare? L’Italia è presente? Di seguito tutte le risposte.

I migliori viaggi 2022: i consigli di National Geographic

Partendo dalla categoria cultura le cinque proposte sono:

Jingmai Moutain, Yunnan, Cina,

Tin Pan Alley, Londra,

Hokkaido, Giappone,

Procida, Italia,

Atlanta, Georgia.

Quindi, il Bel Paese è rappresentato dall’isola del Golfo di Napoli eletta Capitale della Cultura italiana 2022. Passando invece alla sostenibilità troviamo solo mete estere tra cui spiccano la Valle della Ruhr in Germania, Lodz in Polonia e il Chimanimani National Park in Mozambico. Chiudono la rassegna il Parque Nacional Yasuni in Ecuador e il National Columbia Gorge Scenic Area in Oregon (Stati Uniti).

Chi ama i viaggi naturali e di avventura può invece recarsi a:

Victoria, Australia,

Belize Maya Forest Reserve, Belize,

Caprivi Strip, Namibia,

Northern Minnesota, Stati Uniti,

Lago di Baikal, Russia,

Palau, in Oceania,

Arapahoe Baasin, Colorado, Stati Uniti,

Costa Rica,

Nepisiguit Mi’gmaq Trail, New Brunswick, Canada,

Seine River Bike Trail, Francia.

LEGGI ANCHE >>> Vuoi fare un viaggio per il Ponte dell’Immacolata? Le migliori offerte last minute

Per quanto concerne gli itinerari studiati per le famiglie, le mete sono sicuramente meno impegnative ma non per questo meno affascinanti e suggestive. Eastern Shore, Maryland (Stati Uniti), Granada (Spagna), Lycia (Turchia), Bonaire (isola caraibica facente parte dell’Olanda) sono le prescelte per l’anno nuovo.

Chi invece preferisce i ritmi lenti e scanditi della crociera, l’ideale è quella sul Danubio che consente di poter vedere diverse città affascinanti tra cui Vienna, Budapest, Belgrado e Bratislava. Chi invece vuole viaggiare nel periodo natalizio può trovare qui alcuni suggerimenti utili.