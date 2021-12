Vediamo dove si può andare al Ponte dell’Immacolata 2021 rimanendo in Italia prenotando dei soggiorni piuttosto economici

Il Ponte dell’Immacolata è da sempre una buona occasione per fare un piccolo viaggetto. Molti lavoratori infatti possono usufruire di qualche giorno di ferie da potersi godere e per gli amanti del genere si trasforma automaticamente in un’opportunità per poter partire.

Inoltre viste le restrizioni dello scorso anno, molti vorranno rifarsi visitando luoghi che hanno dovuto per forza di cose accantonare. Al contempo vista la situazione economica complessiva non propriamente ideale, è sempre meglio approfittare di sconti e offerte. Chi ancora non ha potuto programmare nulla può approfittare di diverse opportunità last minute.

Ponte dell’Immacolata: le migliori offerte last minute per le più belle città italiane

Sul noto sito Piratinviaggio sono presenti le migliori offerte per trascorrere questo periodo in alcune località italiane (clicca qui per conoscere le offerte per il Black Friday) rinomate per la propria bellezza. Tra queste figurano Bologna, Milano, Napoli e Palermo.

Le strutture individuate dal portale sono tutte valutate in maniera positiva e offrono servizi che fanno sempre gola, come la colazione inclusa e la cancellazione gratuita che consente di prenotare con tutta tranquillità.

Partendo dall’estremo sud una camera quadrupla per 4 notti dall’8 al 12 dicembre in un 4 stelle a Palermo (Ibis Styles Palermo President situato nel vecchio borgo del capoluogo siciliano) costa in totale 472 euro, ovvero 118 euro a testa.

Salendo un po’ più su, a Napoli l’opportunità più ghiotta è il Villa Elisio Hotel & Soa 4 Stelle a Capodimonte dove con 228 euro a persona ci si garantisce una camera da 4. Le date in questo caso sono dal 4 all’8 dicembre.

Bologna invece propone lo Zanhotel Tre Vecchi (località Montagnola) nelle stesse date di cui sopra. Si tratta di un 4 stelle che offre anche la colazione a partire da 245 euro ciascuno per un totale di 2 persone. Si può scegliere tra camera con letto matrimoniale o letti singoli. Compresa inoltre la cancellazione gratuita e il pagamento in struttura.

Per quanto concerne Milano, l’albergo da non sfarsi sfuggire è lo J24 Hotel Milano (dista 350 metri dalla stazione metropolitana Maciachini). Per soggiornare in questo hotel a 4 stelle dall’8 al 12 dicembre servono 182,50 euro per ogni persona adulta. La colazione però costa 15 euro.