Andiamo a scoprire quali sono le offerte di viaggio più allettanti acquistabili grazie alle promozioni del Black Friday 2021

Il Black Friday è arrivato e con esso tutte le migliori offerte per quanto concerne la stragrande maggioranza dei settori economici. Tra questi non possono mancare i viaggi, che fortunatamente dopo la pandemia sono ripresi per la maggior parte delle destinazioni.

Il portale online Si Viaggia, ha raccolto alcune migliori proposte in giro per il web. Prima di andarle a scrutare è bene rammentare che bisogna affrettarsi altrimenti si rischia di non poter sfruttare queste opportunità. Dunque, un colpo di follia per partire last minute per mete mozzafiato.

Offerte viaggio Black Friday 2021: le migliori mete raggiungibili in Italia e in Europa

Si inizia con la crociera, che per molte persone è un po’ il sogno di una vita. A tal proposito, MSC Crociere ha pensato di ideare una promozione valida fino al 29 novembre (giorno del Cyber Monday) per una crociera invernale nel Mediterraneo, in Arabia Saudita, nel Mar Rosso, negli Emirati Arabi e nelle capitali Europee. Il tutto a partire da 249 euro.

Stessa deadline per la nota compagnia aerea Ryanair che con la campagna “Cyber Week” permette di poter acquistare biglietti volo a prezzi stracciati per diverse tratte in Italia e all’estero.

Si prolunga fino al 1 dicembre l’offerta della catena alberghiera UNA. Il gruppo propone uno sconto del 30% sulla tariffa Superflex. Rimanendo in tema pernottamenti il famoso portale di prenotazioni Booking ha in serbo una gran bella sorpresa fino al 1 dicembre.

Si tratta di uno sconto del 30% per soggiorni con data di check out fino al 30 giugno 2022 incluso e prevede un rimborso del 5% sulla propria prenotazioni in crediti Wizz Air. La promozione riguarda molti importanti centri italiani tra cui spiccano Roma, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Venezia, Palermo, Verona, Catania e Lecce.

LEGGI ANCHE >>> Black Friday 2021, PosteMobile sbaraglia la concorrenza: l’offerta da non perdere

Per gli esterofili amanti in particolar modo della Catalogna, l’Ente del Turismo di Barcellona ha progettato una campagna Black Friday legata alla città e alle aree limitrofe. Molteplici le agevolazioni su voli, hotel, musei ed attività culturali.

Chi fosse interessato non deve fare altro che accedere entro il 30 novembre al sito web VisitBarcelona e cercare la piattaforma “barcellonablackfriday”. Grazie alla compagnia di volo Vueling è possibile assicurarsi un posto in aereo (fino al 31 dicembre 2021) per andare a Barcellona da qualunque aeroporto situato nel Bel Paese, con uno sconto del 25%.