PosteMobile stupisce ancora una volta con una promozione davvero incredibile in occasione del Black Friday 2021. Ecco di cosa si tratta.

Sono tante le spese che ci ritroviamo puntualmente a dover sostenere e che finiscono, inevitabilmente, per incidere sul bilancio famigliare. Non stupisce, quindi, che sempre più persone decidano di limitare i consumi, in modo tale da risparmiare qualche euro. Proprio in tale ambito sono in tanti ad attendere con impazienza il Black Friday, in modo tale da poter fare degli acquisti, risparmiando un bel po’ di soldi.

Ebbene, in tale contesto si inserisce la promozione di PosteMobile, che proprio in prossimità del giorno all’insegna degli sconti più famoso dell’anno ha deciso di sbaragliare la concorrenza con un’offerta davvero incredibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo in cosa consiste e soprattutto quanto costa.

Black Friday 2021, PosteMobile sbaraglia la concorrenza: Creami WOW 50 Giga a 5,90 euro al mese

In attesa del Black Friday che offrirà la possibilità di acquistare tanti prodotti a prezzi da urlo anche nel 2021, interesserà sapere che PosteMobile ha deciso di sbaragliare la concorrenza con una promozione davvero incredibile. Proprio in occasione del periodo all’insegna degli sconti più famoso e atteso dell’anno, infatti, torna la promozione Creami WOW 50 Giga a 5,90 euro al mese.

A partire dal 24 al 28 Novembre 2021, infatti, è possibile sottoscrivere tale offerta che permette di avere a disposizione minuti ed sms illimitati, ma anche 10 GB di traffico dati e un bonus di ulteriori 40 GB di traffico, per un costo pari a 5,90 euro al mese. Il costo viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese. Il bonus di 40 GB aggiuntivi risulterà disponibile entro 24 ore dall’attivazione della SIM.

A partire dal secondo mese è possibile usufruire dei 50 Giga totali, dati dai 10 Giga base e i 40 di bonus. Anche in questo caso è previsto il meccanismo dei credit. In particolare grazie a questa offerta sarà possibile usufruire ogni mese di 50 GB complessivi, che corrispondono a 51.200 credit, ognuno dei quali viene scalato dopo 1MB di navigazione.

Per poter attivare questa offerta è possibile sia attivare un nuovo numero che effettuare la portabilità da un altro operatore. Il prezzo da sostenere per l’acquisto della SIM è pari a 20 euro, con 10 euro di traffico incluso. La spedizione è gratuita. Se tutto questo non bastasse, nell’offerta sono inclusi senza costi aggiuntivi i servizi Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito residuo al numero 401212, l’avviso di chiamata e il servizio hotspot.