INPS, una sorpresa per i percettori del Reddito di Cittadinanza affiancherà altre importanti novità per il mese di marzo 2022. Scopriamo la pioggia di pagamenti in arrivo.

INPS, è il momento di segnare sul calendario le date dei pagamenti del mese di marzo. Tante le novità da scoprire per diversi percettori.

Mese nuovo, nuovi pagamenti in arrivo. Marzo si preannuncia un periodo intenso sotto il punto di vista delle erogazioni INPS. Dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno Unico, dalla Naspi al Bonus bebè, i cittadini verranno travolti da uno tsunami di novità e conferme nonché da gradite sorprese. Sfogliamo, dunque, il calendario per segnare le date più importanti.

La sorpresa per i percettori del Reddito di Cittadinanza

Il mese di marzo sarà impegnativo per i percettori dell’RdC. Continueranno, infatti, le verifiche dell’INPS in relazione agli aggiornamenti dell’ISEE inviati entro lo scorso 31 gennaio. Potrebbero, dunque, esserci gradite sorprese con riferimento all’importo della ricarica così come potrebbe capitare di assistere ad una diminuzione della cifra spettante. Tutto dipenderà dalla nuova situazione reddituale e patrimoniale presentata all’ente. Inoltre, ricordiamo che i percettori che non hanno proceduto con l’inoltro dell’ISEE aggiornato entro il 31 gennaio noteranno una sospensione della ricarica fino a quando non regolarizzeranno la propria posizione mentre coloro che non soddisferanno più i requisiti perderanno il diritto all’assegno.

Dopo questa panoramica, è il momento di conoscere un’importante novità per il mese di marzo. La ricarica avverrà in anticipo, il giorno 25 invece del 27 dato che cade di venerdì. Chi riceverà il Reddito di Cittadinanza INPS per la prima volta oppure dopo il rinnovo otterrà l’erogazione il 15 marzo.

Assegno Unico, finalmente è in arrivo

Eccoci qua, siamo arrivati al mese di marzo e finalmente vedremo con i nostri occhi l’arrivo tanto declamato dell‘Assegno Unico Universale. A partire dal 15 marzo circa inizieranno le erogazioni per i figli a carico. Le date non saranno uguali per tutti e probabilmente dipenderanno dalla tempistica dell’inoltro della domanda. Ricordiamo che il 28 febbraio è stato il giorno ultimo per l’invio di DSU, ISEE e domanda dell’Assegno ma che è possibile procedere con l’inoltro dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fino a giugno per poter ricevere gli arretrati.

Marzo sarà caratterizzato, però, da un doppio pagamento. Non solo assegno Unico ma anche l’ultima erogazione dell’Assegno temporaneo riferito alla mensilità di febbraio 2022e a quelle precedenti ancora non corrisposte.

INPS, oltre al Reddito di Cittadinanza sorpresa pensioni?

Cosa accadrà ai pagamenti delle pensioni nel mese di marzo? Il 31 del mese finisce lo stato di emergenza e ci si chiede se Poste Italiane seguirà ancora le direttive sull’anticipo del pagamento per evitare assembramenti presso gli uffici postali. Ricordiamo, infatti, che a causa della pandemia si è deciso di liquidare le pensioni in giorni differenti in base all’iniziale del cognome del pensionato. Continuerà ad essere seguita questa prassi? Si ipotizza che marzo possa essere l’ultimo mese ad osservare il pagamento in anticipo per un ritorno alla normalità già dal mese di aprile. Non è da escludere completamente, però, un rinvio in relazione alla curva dei contagi in primavera.

Naspi, Bonus Bebè e Bonus Renzi

La mensilità Naspi del mese di marzo verrà erogata tra il giorno 8 e il giorno 11. Alcune elaborazioni risultano, infatti, già partite durante la prima settimana del mese con la decurtazione prevista dall’INPS pari al 6% circa. Continuiamo, poi, con il Bonus Bebè e una data ancora non definita ufficialmente per i pagamenti. Si parla del 15 marzo ma non si ha ancora sicurezza in merito. Concludiamo, poi, con il Bonus Renzi di 100 euro con la liquidazione prevista per il giorno 21 del mese corrente.