Poste Italiane ha diramato le date per la ricezione delle pensioni di marzo ed anche le disposizioni su come riceverle, non solo agli Uffici.

Le pensioni di marzo sono vicine, a qualcuno sono anche state già pagate, ma attenzione: se avete commesso questo errore potrebbero non essere arrivate. Ad ogni modo, per chi dovesse ricevere la pensione in anticipo, l’assegno dovrebbe essere già arrivato.

E quindi è ora di andare a controllare, qualora non fossero state accreditate per chi ha un conto alle poste, c’è bisogno di capire cosa sia successo. Infatti, Poste Italiane ha segnalato la data per chi ricevesse il pensionamento tramite Conto BancoPosta, un Libretto di Risparmio o con una Postepay Evolution: il 23 febbraio 2022.

Come andare a ritirare le pensioni di marzo

Per chi invece dovesse essere proprietario di carta Postamat o Libretto o anche PostePay Evolution, il prelievo in contanti è stato distribuito in ordine alfabetico, iniziando dal 23 febbraio con cognomi inizianti per A e B, fino al primo marzo per quelli dalla S alla Z. Per i prossimi mesi, è sempre ricordato anche sui siti delle PT, di recarsi agli sportelli solo per operazioni “essenziali e indifferibili”, ed osservare tutte le attenzioni necessarie a causa della pandemia Covid-19, compreso ovviamente, indossare la mascherina all’interno.

Da diverso tempo, è possibile inoltre, per i pensionati che abbiano compiuto 75 anni, ricevere del tutto gratuitamente, le somme in contanti generalmente prelevate presso gli uffici postali, direttamente presso il proprio domicilio. Questo, è reso possibile dall’accordo raggiunto tra Poste Italiane che assumono anche nel 2022, ed Arma dei Carabinieri. A portare il corrispettivo a casa infatti, saranno proprio i carabinieri delegati al ritiro.

Questo, è reso possibile solo a chi non avesse già delegato altri soggetti. Se invece la domanda venisse accolta, sono proprio gli uomini dell’Arma a recarsi fisicamente agli sportelli, ritirare le somme della pensione e consegnarle poi al domicilio degli stessi pensionati. La richiesta, va fatta presso Poste Italiane con delega scritta. Per richiedere maggiori informazioni, che voi siate i pensionati interessati o un loro familiare, c’è la possibilità di chiamare un numero verde e chiedere delucidazioni. Il numero da contattare, è l’800 55 66 70.