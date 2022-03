Un passaggio decisamente significativo va seguito per quanto riguarda le pensioni marzo. Qualora non lo si compia, si può incorrere anche nella perdita dell’assegno

La prassi prevede l’invio di un apposito modulo da parte dei diretti interessati. Di cosa si tratta e a cosa è quali sono i passaggi da seguire.

Il mese di marzo è piuttosto particolare per quanto concerne le pensioni. Solitamente l’assegno prevede lo stesso importo tutto l’anno, ma se non si compiono tutti i passaggi del caso, c’è il serio rischio che a marzo possa saltare.

Nel dettaglio si tratta di un importante adempimento a cui bisogna prestare la massima attenzione. L’Inps infatti nelle scorse settimane ha comunicato a numerosi pensionati tramite un’apposita lettera di presentare la dichiarazione reddituale (RED) riferita all’anno di imposta 2019. Il termine ultimo era il 28 febbraio 2022.

Pensioni marzo: si rischia di perderle se non si consegna il modello RED

Trattasi della dichiarazione reddituale che i titolari di prestazioni erogate dall’Inps devono emettere al fine di comunicare altre fonti reddituali. In pratica riguarda le pensioni integrative o quelle maturate dopo anni di prestazioni lavorative in un paese straniero. Chi non ha adempito nei tempi prestabiliti a questa scadenza va in contro alla sospensione del trattamento integrativo.

Per rimediare a questa situazione c’è tempo fino alla conclusione del mese di marzo. Lo si può fare attraverso un apposito CAF a cui bisognerà presentare tutti i documenti del caso oltre che la lettera ricevuta dall’Istituto di previdenza sociale o tramite la piattaforma online. In questo caso sono necessarie le credenziali SPID, CID O CNS.

Ad ogni modo il consiglio è quello di agire il prima possibile, prima che venga disposta la revoca della pensione del mese di marzo. Vista in quest’ottica può sembrare un vero e proprio grattacapo. In realtà la procedura è piuttosto rapida e soprattutto è propedeutica per ottenere ciò di cui si ha realmente diritto.

Onde evitare imprevisti è sempre bene controllare al meglio tutti i dettagli della propria pensione ogni mese. D’altronde i cambiamenti sono sempre dietro l’angolo, soprattutto in questa fase in cui la tematica è piuttosto frammentaria.