Presente su Amazon una ghiotta offerta per acquistare un decoder digitale terrestre DVB-T2 ad un prezzo piuttosto vantaggioso

Vediamo perché conviene acquistare questo apparecchio, che è molto utile in vista dell’imminente avvicendamento del segnale digitale.

Lo switch-off del digitale terrestre è ormai alle porte. A partire dall’8 marzo 2022 i principali canali italiani potranno essere visti solo se si possiede una tv di ultima generazione o in alternativa un decoder che permette la ricezione dei canali del nuovo segnale digitale.

Naturalmente ci sarà un periodo di transizione per consentire agli italiani di adeguarsi alla novità. È bene sapere però che in canali Rai, Mediaset, La7, TV8 e tanti altri, dalla suddetta data saranno disponibili solo in alta definizione con la codifica mpeg-4.

Digitale terrestre Fenner: quanto costa e come funziona

Quindi chi non possiede una televisione o un apparecchio adeguato, dovrà procedere con l’acquisto di decoder in grado di supportare il DVB-T2. Si tratta di una soluzione non propriamente dispendiosa e grazie ad una proposta che sta circolando su Amazon, l’affare potrebbe essere ancor più conveniente.

Sul noto portale di e-commerce è disponibile il digitale terrestre Fenner ad un prezzo di 24,90 euro con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino. Di fatto è il più venduto nella sua categoria in questo periodo e abbina diverse funzionalità.

Oltre a ricevere i nuovi canali dispone di una porta USB dove inserire una pennetta per visualizzare immagini o video. Al passo coi tempi lo si può collegare ad Internet tramite il cavo Ethernet oppure utilizzando una chiavetta Wi-Fi USB.

Questa non è compresa nel prezzo del decoder. Va quindi acquistata separatamente, ma ha un costo alla portata. Altra peculiarità del nuovo apparecchio è la possibilità di impostare il parental control in modo da poter vietare l’accesso ad alcuni canali ai più piccoli.

La spedizione viene effettuata tramite il servizio Prime. Ciò significa che la consegna viene fatta entro 24 ore dall’acquisto. Per il reso invece il tempo a disposizione è di 30 giorni. L’opportunità è decisamente interessante, non resta che agire il prima possibile per evitare di non poter usufruire dei principali canali televisivi.