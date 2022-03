A marzo le promozioni auto non mancano, eccone 6 per tutti i gusti e le esigenze per chi ha deciso di acquistare una nuova vettura.

In un periodo in cui il mercato dell’auto sta facendo moltissima fatica a risalire la china, vi sono comunque interessanti promozioni auto marzo 2022. Attenzione però: per aderire c’è tempo fino al 31.

Per i giovani e i meno giovani, l’acquisto di un’auto nuova è sempre un momento significativo, non soltanto per la soddisfazione di guidare un veicolo corrispondente ai propri gusti, ma anche per le implicazioni di ordine economico che detto acquisto implica. Ma è pur vero che i giri per i concessionari, la scelta degli allestimenti e degli accessori per configurare di quella che sarà la propria auto, entusiasmano un po’ tutti.

Come detto però, comprare un’automobile significa essere protagonisti di un evento che incide sulle proprie finanze in modo diretto. Ecco perché, a fronte di una spesa da non sottovalutare, il cliente farà bene ad orientarsi con piena consapevolezza, onde acquistare il modello più adatto alle proprie esigenze, necessità e gusti.

Individuare il mezzo a motore da acquistare può rappresentare una scelta non facile, a meno che non si sia già clienti di un marchio considerato più affidabile rispetto agli altri. Il legame di fiducia che lega cliente ad un certo produttore è infatti di importanza primaria. Poi c’è altresì chi è interessato ad uno specifico modello di automobile, e dunque ha già fatto la scelta senza pensarci troppo. Tra gli acquirenti, ovviamente, non mancano coloro che intendono risparmiare e, in un periodo come questo – densissimo di rincari per i più svariati beni – ciò ben si comprende. Si tratta insomma di un modo di pensare prudente ed attento a non condurre a spese troppo gravose in rapporto alle proprie disponibilità economiche.

Nel corso dell’articolo vedremo alcune offerte o promozioni auto marzo 2022 che certamente spiccano per caratteristiche, costi e opportunità di risparmio. Alla luce delle nostre analisi, anche per questo mese infatti non mancano proposte interessanti che consentono di spendere meno e di comprare un modello di automobile assolutamente affidabile. Ecco allora i dettagli sulle migliori offerte, gli sconti e le caratteristiche tecniche.

Vedremo quanto proposto da Jeep, Kia, Renault, Nissan, Citroen e Seat. Si tratta di offerte tutte accomunate dall’oggettiva economicità e dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Promozioni auto marzo 2022: Jeep Renegade

Molto interessante è anzitutto la promozione di Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT Longitude al prezzo di euro 20.400 con pagamento in contanti, oppure a euro 18.900 con finanziamento in 49 mesi (occorre aderire ad esso), anticipo e maxi rata finale (valore futuro garantito) da pagare esclusivamente in ipotesi di riscatto. Le spese accessorie sono le seguenti: istruttoria euro 325, bolli euro 16, incasso SEPA euro 3,50/rata. Il prezzo di listino è 24.900 euro, perciò lo sconto è da ritenersi consistente.

Attenzione a queste due condizioni: si tratta di offerta valida fino al 31 marzo presso le concessionarie aderenti all’iniziativa ed è soggetta all’approvazione di FCA Bank. Di seguito esponiamo i dettagli del finanziamento per Jeep Renegade in offerta nel mese di marzo:

Importo totale del credito euro 14.976;

Anticipo euro 4.616;

Durata/Numero rate finanziamento 49 mesi – 48 rate;

Importo rata pari ad euro 179;

Maxi rata o valore futuro garantito euro 9.574;

Tan 5,99% – Taeg 8,23%;

Interessi pari a euro 3.023;

Istituto finanziario FCA Bank;

Chilometraggio massimo per la restituzione: 60.000 km.

Come si può notare, si tratta di un’offerta che nel complesso presenta diversi elementi di interesse, in un modello che è sicuramente vivace e piacevole da guidare, ma non propriamente tale da far risparmiare in autostrada. Jeep Renegade però spicca per la dotazione e le finiture, mentre l’abitacolo è spazioso ed è in grado dunque di soddisfare i più. Quest’ultimo peraltro include anche la poltrona destra richiudibile per fare spazio a oggetti lunghi.

Jeep Renegade: le caratteristiche dell’offerta

In relazione all’offerta in oggetto, occorre ricordare che la prima rata viene versata dal cliente dopo 30 giorni dalla stipula del contratto e, come sopra accennato, il prezzo della super offerta di marzo è da ritenersi vincolato all’adesione al finanziamento.

Mentre le offerte sono comunque valide su un lotto limitato di vetture in pronta consegna con il contributo Jeep e dei concessionari aderenti. Sul piano del concreto esborso da parte dell’acquirente, rispetto ad altre offerte, il servizio marchiatura (euro 200) e la polizza pneumatici Plus (euro 116) sono compresi nel prezzo.

Molto importante notare che al termine il privato può scegliere se tenere (versando l’importo della maxi rata finale o rifinanziandolo), sostituire o restituire il veicolo.

Le condizioni di restituzione sono indicate nel contratto: in dette circostanze, la percorrenza massima è di 60.000 km, oltrepassati i quali si dovranno sommare euro 0,10 per ogni km in più.

Si tratta di una compatta suv dalle linee squadrate e ben definite, che non teme i percorsi urbani e gli sterrati. Come sopra accennato, evidente punto di forza della Jeep Renegade è l’abitacolo, arioso e accogliente anche nella zona posteriore, ma anche ben rifinito. Su strada le prestazioni e la guidabilità sono assolutamente buone, ma a velocità autostradale i consumi salgono un po’ a causa della carrozzeria non così aerodinamica. In considerazione del fatto che il modello fa sicuramente parte delle migliori promozioni auto marzo 2022, di certo rileva l’ottimo rapporto tra prezzo scontato e dotazione complessiva del mezzo.

Citroen C3 Aircross tra le migliori promozioni auto di marzo

Anche quella in oggetto consiste in un’offerta per il mese di marzo, che termina il 31. Il modello è Citroën C3 Aircross PureTech 110 CV Feel al prezzo di euro 17.300 euro con acquisto in denaro contante. Altrimenti il prezzo è euro 16.600 euro (Iva e messa su strada comprese), con finanziamento in 36 mesi, con anticipo e maxi rata finale (valore futuro garantito) da versare esclusivamente in ipotesi di riscatto.

Si tratta di un meccanismo non dissimile da quello analizzato con riferimento all’offerta vista sopra. Il prezzo di listino è euro 20.100 (IPT, kit sicurezza e contributo PFU esclusi), perciò anche in queste circostanze siamo di fronte ad un’offerta oggettivamente conveniente.

Per quanto attiene alle spese accessorie, ecco le seguenti precisazioni: pratica euro 350, imposta sostitutiva sul contratto euro 42,38 e incasso euro 3,50/rata.

Come poco fa accennato, l’offerta è in vigore fino al 31 marzo, presso le concessionarie aderenti all’iniziativa ed è comunque soggetta all’approvazione di Banca PSA Italia.

Di seguito ecco i dettagli del finanziamento:

Importo totale del credito euro 16.600;

Durata / Numero rate finanziamento 48 mesi – 47 rate;

Importo rata euro 249;

Anticipo euro 0;

Maxi rata o valore futuro garantito euro 8.158;

Tan 5,49% – Taeg 6,89%;

Interessi pari a euro 2.786;

Istituto finanziario Banca PSA;

Chilometraggio massimo per la restituzione 30.000 km.

Si tratta di un modello di automobile che spicca per spaziosità. Infatti, è compatta ma altresì generosa all’interno e con spazi ben sfruttabili. In lunghezza si possono caricare oggetti fino a 2,4 metri. Inoltre il divanetto posteriore scorrevole è adatto a chi ha famiglia, giacché si adatta alle esigenze di carico bagagli o di trasporto.

Altri punti a favore sono comfort e praticità: accettabile per comfort acustico, buono in città e discreto in autostrada, C3 Aircross soprattutto eccelle nel comfort in assorbimento, lavorando sia con il gruppo sospensioni, merito del setup morbido in ammortizzazione, sia attraverso i sedili.

Citroen C3 Aircross: alcuni dettagli che fanno la differenza

Al termine del finanziamento, il cliente deve sapere che può decidere di tenere (saldando l’importo della maxi rata finale), sostituire o restituire Citroen C3 Aircross. Attenzione però alle condizioni di restituzione, le quali sono indicate nel contratto: in questo ipotesi la percorrenza massima è di 30.000 km, dopo i quali si dovranno sommare € 0,10 per ogni km in più.

Questa che sicuramente fa parte delle migliori promozioni auto marzo 2022 è da intendersi riservata a clienti privati per contratti sottoscritti e stipulati entro il 31 marzo, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Perciò chi è seriamente interessato ad accedere a questa promozione, farà bene a muoversi per tempo.

Citroen C3 Aircross è più lunga di un’utilitaria ed è una crossover che all’aspetto molto al passo con i tempi, unisce interni spaziosi e caratterizzati da soluzioni funzionali, oltre che messi insieme con buona cura. Anche la dotazione è interessante, in quanto prevede i sistemi di sicurezza indispensabili fin dall’allestimento base. Per quanto riguarda le sospensioni, esse filtrano bene le irregolarità dell’asfalto e, per un’auto da famiglia, la precisione dello sterzo è sicuramente convincente. Opportuni i 99 CV del 1.6 a gasolio: il mezzo non consuma molto e si rivela dunque, per più motivi, una delle offerte più interessanti per il mese di marzo.

Offerta Kia Picanto: come funziona il finanziamento

Anche quella che segue è una proposta valida fino a fine marzo. Stiamo parlando di Kia Picanto 1.0 DPI 67 CV Urban a 11.000 euro, in ipotesi di pagamento in contanti o a euro 10.300 con finanziamento in 3 anni, con anticipo (o eventuale permuta) e maxirata finale (valore futiro garantito) da versare esclusivamente in caso di riscatto. Il meccanismo di risparmio è quello che già abbiamo visto sopra, mentre il prezzo di listino è pari a 13mila euro (IVA e messa su strada incluse, IPT e PFU esclusi).

Per quanto attiene alle spese accessorie, precisiamo quanto segue: istruttoria euro 399, incasso euro 3/rata, invio conferma contratto euro 1/anno, imposta sostitutiva pari a euro 21,61.

L’offerta durerà fino al 31 marzo presso le concessionarie facenti parte dell’iniziativa ed è soggetta all’approvazione di Santander Consumer Bank.

A seguire alcuni fondamentali dettagli sul finanziamento:

Importo totale del credito pari a euro 8.243;

Anticipo euro 2.800;

Durata/Numero rate finanziamento 36 mesi – 35 rate;

Importo rata pari a euro 115;

Maxi rata o valore futuro garantito pari a euro 5.460;

Tan 3,97% – Taeg 6,89%;

Interessi pari a euro 842;

Istituto finanziario Santander Consumer Bank.

Si tratta di un modello presente sul mercato da molti anni. Già nel 2004 arrivò sul mercato la prima generazione della tanto attesa Kia Picanto, fiore all’occhiello dell’azienda coreana che è diventata vera best seller tra le auto del settore. E’ un’auto piccola, ma con una buona tecnologia, e che subito colpì il pubblico del Motor Show di Bologna, luogo in cui fu all’epoca presentata.

Kia Picanto: economicità, comodità e elasticità della proposta

L’offerta in oggetto si applica in ipotesi di adesione al finanziamento Scelta Kia Special, in virtù del contributo Kia e delle concessionarie aderenti all’iniziativa, con permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno un trimestre.

Su apposita richiesta del cliente, si possono sommare al finanziamento le polizze furto/incendio, Kasco pneumatici e assistenza stradale. Dopo 36 mesi, colui che ha sottoscritto il contratto può scegliere se tenere (saldando l’importo della maxi rata finale), sostituire o restituire Kia Picanto.

Per quanto riguarda le condizioni di restituzione, esse sono indicate nel contratto, incluso l’eventuale tetto chilometrico e collegati costi in ipotesi di superamento.

Si tratta certamente di un’offerta da prendere in considerazione, in quanto la Kia Picanto è una cd. citycar a cinque porte, pratica e spaziosa in relazione alle dimensioni assai ridotte. Ciò nonostante, ha un look sportivo e un aspetto grintoso che potrebbe convincere i più all’acquisto, specialmente ora che è in offerta ad un prezzo davvero interessante.

Kia Picanto è semplice e sicura da guidare in tutte le situazioni: ha uno sterzo preciso e anche in curva non ci sono problemi. L’abitacolo è ben fatto e tutt’altro che stretto (anche dietro). Non solo: è abbastanza ampio, considerando che si ha a che fare con una citycar, anche il vano di carico. Il motore è dinamico, sobrio e assicura riprese pronte e veloci. Non irrilevante il fattore sicurezza, in particolare con pacchetto Advanced Driving che implica la frenata automatica d’emergenza, attiva a tutte le velocità.

Promozioni auto: Nissan Micra e i dettagli sul finanziamento

La nostra analisi sulle offerte più interessanti per il mese di marzo prosegue con Nissan Micra, una compatta assai conosciuta e sicuramente al passo con i tempi. Anch’essa offerta valevole fino a fine marzo 2022, nel dettaglio il modello è Nissan Micra IG-T 92 CV Acenta a € 13.650 con pagamento in contanti. In alternativa, occorre versare euro 12.350 con finanziamento in 60 mesi, inclusivo di anticipo e maxirata finale (valore futuro garantito) da versare soltanto in ipotesi di riscatto. Il prezzo di listino è pari a 17.700 euro, perciò il risparmio è del tutto evidente.

Le spese accessorie si articolano nel modo seguente: istruttoria pratica euro 300, imposta di bollo euro 26,48 (addebitata sulla prima rata), incasso euro 3/rata, invio rendiconto annuale euro 1,20 (online gratuito) oltre imposta di bollo ad euro 2. Sul piano della durata dell’offerta, che rientra sicuramente tra le migliori promozioni auto marzo 2022, abbiamo che la scadenza è fissata il giorno 31 ed è attiva presso le concessionarie aderenti all’iniziativa, oltre che soggetta all’approvazione di Nissan Finanziaria.

Di seguito alcuni dettagli significativi sul finanziamento:

Importo totale del credito euro 10.593;

Anticipo euro 3.317;

Durata/Numero rate finanziamento 60 mesi – 60 rate;

Importo rata pari a euro 129;

Maxi rata o valore futuro garantito euro 5.310;

Tan 5,99% – Taeg 7,84%;

Interessi pari a euro 2.456;

Istituto finanziario Nissan Finanziaria;

Chilometraggio massimo 50.000 km.

Lunga quattro metri esatti, la Nissan Micra consiste in un’utilitaria dalla linea grintosa, agile nei centri urbani, e divertente da guidare fra le curve, in virtù delle sospensioni solide e alla ottima tenuta di strada. Ecco perché già non pochi automobilisti l’hanno scelta, e l’offerta di questo mese la rende ancora più appetibile.

Nissan Micra: servizi a richiesta, restituzione, risparmio e consumi

Certamente la proposta in oggetto è da includersi tra le migliori promozioni auto marzo 2022, se pensiamo che si tratta altresì di offerta valida, in virtù del contributo Nissan e delle concessionarie Nissan che partecipano all’iniziativa, a fronte di permuta o rottamazione di un’autovettura usata e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi alla data del contratto del mezzo nuovo e a fronte dell’adesione al finanziamento.

L’interessato deve sapere che, tra i servizi a richiesta sono disponibili: finanziamento protetto (euro 711) e Pack Service (euro 849), che prevede 3 anni di assicurazione Furto e incendio.

Per quanto attiene alle condizioni di restituzione, esse sono indicate nel contratto sottoscritto dal cliente: in questo caso la percorrenza massima è di 50.000 km, dopo di che si dovranno aggiungere € 0,10 per ogni km in più.

Nissan Micra è un’auto di successo perché consuma poco ed è adatta anche ai neopatentati, tuttavia chi ricerca una guida sportiva, deve sapere che le prestazioni sono invece “tranquille”, e le riprese richiedono pazienza. In particolare, nella guida si apprezza lo sterzo leggero e preciso, mentre l’assetto equilibrato rende l’auto sicura fra le curve.

Gli interni sono accoglienti per quattro adulti ed è mezzo dotato di un baule abbastanza capace. Non solo: l’offerta di questo mese risalta anche e soprattutto perché è presentata a un prezzo basso, visto il buon grado di finitura e dalla dotazione. Insomma, si tratta di motivi sufficienti per includere Nissan Micra tra le migliori promozioni marzo 2022, per rapporto qualità prezzo.

Auto, le offerte di marzo 2022: Renault Clio

La nostra analisi delle offerte più interessanti per questo mese prosegue con un modello Renault molto conosciuto, ossia Clio. In particolare, si tratta di Renault Clio TCe 90 CV 5p. Equilibre al prezzo di 14.600 euro con finanziamento in 3 anni, anticipo e una maxi rata finale (valore futuro garantito) da versare soltanto in caso di riscatto. Il prezzo di listino è pari a 17.900 euro (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi).

Per quanto attiene alle spese accessorie, ecco il quadro: istruttoria euro 300, bolli euro 29,08 (importo addebitato sulla prima rata), incasso euro 3/rata (gratuite le sei da un euro), invio rendiconto annuale euro 1,20 (online gratuito) oltre imposta di bollo pari a euro 2. Anche questa offerta è da intendersi attiva fino al 31 marzo presso le concessionarie aderenti all’iniziativa ed è soggetta all’approvazione di FinRenault.

Di seguito i dettagli sul finanziamento, per quanto riguarda Renault Clio:

Importo totale del credito euro 11.630;

Durata/Numero rate finanziamento 36 mesi – 36 rate:

Importo rata euro 109;

Anticipo euro 4.450;

Maxi rata o valore futuro garantito euro 9.487;

Tan 5,49% – Taeg 7,33%;

Interessi pari a euro 1.789;

Istituto finanziario FinRenault;

Chilometraggio massimo 30.000 km.

Non solo risparmio. Dal punto di vista del design, si tratta di un’auto che piace a non pochi. Il frontale è accattivante, le fiancate sono sinuose e le maniglie posteriori addirittura sono “nascoste” per farla sembrare una tre porte, rendendola più sportiva alla vista. Anche i fanali sono più sfuggenti: a beneficiarne è l’aspetto estetico complessivo. Ma attenzione: la sostanziale rivoluzione è all’interno, in cui si possono trovare trovare finiture curate, e nella tecnologia. Compresi il sistema multimediale e i sistemi di assistenza alla guida, di serie fin dalla versione base. Ottima la tenuta di strada e il comfort, anche in virtù della bassa rumorosità e i consumi sono bassi.

Renault Clio: comodità, convenienza e libertà di scelta

L’offerta Renault Clio per il mese di marzo è da ritenersi valida in caso di ritiro o rottamazione di un veicolo usato di proprietà del cliente da almeno un semestre. Inoltre nell’importo totale del credito sono compresi la polizza facoltativa finanziamento Protetto, che ha un prezzo di euro 481 euro e il Pack Service, inclusivo di 3 anni di furto/incendio, un anno di Driver insurance ed estensione della garanzia di 3 anni/60.000 km (valore di euro 999).

Al termine del finanziamento il cliente è libero di scegliere. Può valutare infatti se tenere (versando l’importo della maxi rata finale), sostituire o restituire il mezzo.

Per quanto riguarda le condizioni di restituzione, come già visto sopra e com’è tipico della prassi in questo contesto, esse sono indicate nel contratto: in questa ipotesi la percorrenza massima è di 30.000 chilometri, dopo di che si dovranno aggiungere € 0,10 per ogni km in più.

Da notare altresì che Renault Clio piace perché dotata di materiali morbidi per la plancia (oltre che per le porte anteriori), uniti ad assemblaggi ben fatti. Spicca anche il dettaglio che segue: pratico e moderno il display del sistema multimediale della Renault Clio, che appare davvero convincente. Veloce, ricco e configurabile, così da supportare più utenti e consentire di creare scorciatoie per le funzioni preferite. Renault Clio di serie ha Android Auto e Apple CarPlay. Tutti elementi che giocano a favore di questo modello, il quale – per rapporto qualità prezzo – sicuramente è compreso tra le migliori offerte marzo 2022.

Promozioni auto a marzo 2022: l’offerta Seat Ibiza

Concludiamo la nostra carrellata di alcune delle migliori offerte auto marzo 2022, analizzando quanto proposto per l’acquisto di Seat Ibiza, un’altra celebre auto che, nel corso degli anni, ha venduto moltissimo.

Nel dettaglio, il modello in promozione è Seat Ibiza 1.0 MPI 80 CV FR al prezzo di euro 16.750 con finanziamento in 36 mesi, con anticipo e maxi rata finale (valore futuro garantito) da versare esclusivamente in ipotesi di riscatto. Il prezzo di listino è pari a 19.800 euro (chiavi in mano IPT esclusa).

Le spese accessorie sono quelle che seguono: istruttoria pratica euro 300, incasso euro 2,25/rata, comunicazioni periodiche euro 3, imposta di bollo euro 34,15. Anche questa offerta, come tutte le altre che abbiamo visto finora, è da intendersi in vigore fino al 31 marzo, presso le concessionarie aderenti all’iniziativa ed è soggetta all’approvazione di Seat Financial Services.

Le condizioni del finanziamento sono quelle che seguono:

Importo totale del credito euro 13.663;

Durata/Numero rate finanziamento 36 mesi – 35 rate;

Importo rata euro 149;

Anticipo euro 3.387;

Maxi rata o valore futuro garantito euro 9.858;

Tan 3,99% – Taeg 5,38%;

Interessi euro 1.410;

Istituto finanziario Seat Financial Services.

Seat Ibiza è un’auto di successo e non troppo costosa, specialmente ora che è in promozione. Ha con una carrozzeria dalla linea spigolosa, in cui la sportività nel frontale è discreta per essere un’utilitaria. Nella parte posteriore, il grande lunotto rende più ‘leggera’ la vettura e agevola la visibilità nelle manovre in retromarcia. Invece l’abitacolo, ben accessibile sia davanti sia dietro, è spazioso e accogliente.

Seat Ibiza: convenienza, risparmio nei consumi

L’offerta in oggetto è valida in virtù del contributo delle concessionarie Seat aderenti all’iniziativa. Sono compresi 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino a un massimo di 40.000 km totali. Da rimarcare che questo prezzo scontato è applicato soltanto in ipotesi di acquisto con finanziamento.

Dopo 36 mesi, il cliente è libero di scegliere. Può tenere (saldando l’importo della maxi rata finale), sostituire o restituire Seat Ibiza, secondo una formula piuttosto comune. Mentre, per quanto riguarda le condizioni di restituzione, esse sono indicate nel contratto, incluso l’eventuale tetto chilometrico e relativi costi in ipotesi di superamento.

Come è lecito aspettarsi da un’automobile come questa, è la facilità di guida un evidente punto di forza: lo sterzo è infatti leggero e si mantiene preciso anche in velocità. Le sospensioni sono consistenti: l’Ibiza è una macchina divertente e facile da guidare, e dunque adatta a tutti.

Probabilmente è nelle strette vie dei centri urbani che Seat Ibiza dà il meglio di sé. Si muove infatti con agilità e senza affaticare il guidatore, in virtù del motore reattivo e dinamico, dello sterzo leggero e del cambio ben manovrabile. Altresì nei parcheggi non si hanno particolari difficoltà, grazie alla buona visibilità in tutte le direzioni. E con questa automobile si può fare molta strada con un litro di benzina, anche negli spostamenti in città. I consumi sono oggettivamente ridotti.