Ottenere un mutuo al 100% è possibile rivolgendosi alle banche che lo concedono e conoscendo i dettagli della proposta.

L’acquisto di una prima casa è un passo importante che prevede la richiesta di un mutuo ad un istituto di credito. L’opzione più vantaggiosa è un finanziamento al 100%, scopriamo di cosa si tratta.

Avere la liquidità necessaria per affrontare in autonomia l’acquisto di un immobile è un sogno non realizzabile per tante persone, soprattutto per i giovani. Di conseguenza, per comprare la prima casa è indispensabile chiedere un mutuo alla banca. In tanti casi, poi, non si ha la giusta liquidità nemmeno per poter versare un anticipo quando invece le banche finanziano solamente l’80% del valore della casa. Fortunatamente, alcuni istituti permettono di ottenere un mutuo al 100% in modo tale da non dover anticipare ingenti somme di denaro.

Mutuo al 100%, come funziona

Il mutuo 100% consente di ricoprire l’intero costo dell’immobile da acquistare. In linea generale, gli istituti di credito propongono al copertura all’80% con il capitale in più versato dall’acquirente. Alcune banche, poi, prevedono la possibilità di ampliare la copertura totalmente a condizione che il richiedente soddisfi specifici requisiti.

La prima condizione è il possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure la presenza di entrate sicure e costanti. Secondo requisito è essere un ottimo pagatore e non rientrare, dunque, nella lista dei cattivi pagatori. Terza condizione è accettare una rata del mutuo inferiore al 30% dell’importo della retribuzione mensile o delle entrate mensili. Alcune banche, infine, richiedono un quarto requisito legato all’età. Il mutuo al 100% di durata compresa tra 15 e 30 anni spesso viene proposto solamente ai giovani under 35 con ISEE inferiore a 40 mila euro.

Quali sono le banche a cui richiedere il finanziamento

Dopo aver conosciuto le caratteristiche di un mutuo al 100% e i requisiti da soddisfare per poterlo richiedere è il momento di capire quali sono le banche a cui rivolgersi. Intesa Sanpaolo presenta ben due offerte, Mutuo Domus al 100% e Mutuo Giovani. La prima soluzione prevede la possibilità di scegliere tra tasso fisso e variabile, include la sospensione del pagamento delle rate fino a tre volte e propone numerosi vantaggi a tutti gli over 35.

Mutuo Giovani, poi, si rivolge proprio a chi ha meno di 36 anni proponendo una soluzione alquanto interessante. Per i primi dieci anni si pagherà una rata molto bassa che include unicamente i soli interessi del finanziamento. Altra caratteristica è la possibilità di optare per una durata di 40 anni del piano di ammortamento. Da non dimenticare, poi, che Intesa Sanpaolo permette di avanzare domanda di mutuo al 100% anche ai lavoratori atipici.

Le due proposte sono le più vantaggiose sul mercato ma altre banche consentono di ottenere un mutuo con copertura completa della spesa. Citiamo Credem, Banca Carige e Bper.