INPS, ecco il calendario dei pagamenti del mese di marzo 2022. Assegno Unico Universale, pensioni, Naspi, Reddito di Cittadinanza, trattamento integrativo, le date da segnare sono tante.

Siamo pronti per scoprire le date del pagamento di bonus, agevolazioni e pensioni INPS a marzo 2022. Si prospetta un mese di rilevanti entrate per tanti cittadini.

Ogni cittadino ha la possibilità di accedere al proprio fascicolo previdenziale per conoscere le date che l’INPS stabilisce mensilmente in relazione all’erogazione di bonus e trattamenti. L’accesso al documento è telematico e richiede il possesso delle credenziali digitali – SPID, Carta di identità elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi. Una volta entrati nella sezione di riferimento si potrà conoscere il giorno previsto per il pagamento. Questo perché per ogni cittadino sono previste date differenti soprattutto con riferimento a specifici bonus e trattamenti – ricordiamo, per esempio, la ripartizione prevista per il ritiro della pensione presso Poste Italiane che a breve potrebbe essere eliminata. In altri casi, invece, le scadenze sono uguali per tutti i contribuenti.

INPS, la Naspi tra i pagamenti di marzo 2022

Iniziamo con la disoccupazione Naspi, la prestazione erogata a chi necessita di un sostegno al reddito. Le date di riferimento per il mese di marzo sono i giorni compresi tra il 9 e il 16. Solitamente, infatti, si prende come riferimento la metà del mese successivo a quello del pagamento. Ciò significa che intorno al 15 marzo verrà pagata la Naspi relativa ai 28 giorni di febbraio.

Assegno Unico Universale, arriva la novità tanto attesa

A partire dal mese di marzo verrà introdotto il pagamento dell’Assegno Unico Universale, la misura dedicata alle famiglie con figli a carico minorenni o maggiorenni a determinate condizioni. Parliamo di importi variabili tra 50 e 175 euro che verranno erogati a chi ha fatto richiesta della prestazione entro il 28 febbraio 2022 presentando DSU, ISEE e la domanda di accesso alla misura. La data da segnare sul calendario è il 15 marzo. Sarà questo il giorno di inizio dei pagamenti che si prolungheranno fino al 20 del mese.

INPS, Trattamento integrativo e RdC tra i pagamenti di marzo

Disoccupati Naspi e percettori dell’Ape Social riceveranno il trattamento integrativo di 100 euro (bonus Renzi) da parte dell’INPS entro la fine del mese di marzo o, al massimo, entro i primi giorni di aprile. Per sapere con certezza la data dell’erogazione è consigliabile accedere al proprio fascicolo previdenziale.

I percettori del Reddito di Cittadinanza, poi, dovrebbero ricevere quanto spettante entro i giorni 25/28 del mese corrente. La ricarica, invece, verrà erogata il 15 del mese a quanti hanno proceduto con il rinnovo entro il 28 febbraio. Gli importi potrebbero essere differenti in seguito all’aggiornamento dell’ISEE e in tanti cittadini potrebbero non ricevere la ricarica.

Concludiamo ricordando che tra i pagamenti dell’INPS del mese di marzo 2022 sono inclusi i versamenti legati alla Cassa Integrazione in deroga, al Fondo per l’Artigianato e ad altre casse integrazioni. Per verificare la data del pagamento occorrerà accedere al fascicolo previdenziale. Se non sono state segnalate date di erogazione sarà necessario chiedere al datore di lavoro quando è stato inviato il prospetto di liquidazione oppure il modello Sr41.