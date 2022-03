Quali sono i migliori conti correnti online che permettono la domiciliazione delle utenze? Ne abbiamo individuati due che rappresentano una vantaggiosa proposta da valutare.

Domiciliare le bollette sul conto corrente è una possibilità unica, pratica e gratuita. Scopriamo due dei migliori conti correnti online che consentono la domiciliazione.

Abbiamo una vita fatta di scadenze da rispettare. Orari e date si accavallano nella nostra testa e nella nostra rubrica del telefono; spesso perdiamo qualche appuntamento importante per la molteplicità degli impegni quotidiani. In alcuni casi basta una telefonata per rimediare ad un’incomprensione. In altre situazioni, invece, non rispettare la scadenza significa dover pagare sanzioni ed interessi – come nel caso del bollo auto. Riuscire a dimezzare le scadenze da ricordare è un’opportunità di cui approfittare per non mettere a rischio il proprio denaro. Ebbene, la domiciliazione delle utenze domestiche è proprio la soluzione più indicata per raggiungere l’obiettivo.

Cos’è la domiciliazione delle utenze domestiche

La domiciliazione delle utenze domestiche rende il pagamento delle bollette automatico. Il servizio è associato ad un conto corrente e permette di corrispondere automaticamente quando dovuto con pagamenti periodici. Per attivarlo basterà che il titolare del conto dia indicazioni in tal senso alla sua banca. Attenzione, però, ad eventuali costi nascosti. Alcuni istituti, infatti, propongono il servizio a pagamento. Informarsi su eventuali commissioni prima di richiedere la domiciliazione è, dunque, fondamentale per non correre il rischio di aggiungere un’altra spesa periodica.

Addebitare direttamente il prelievo dell’importo dovuto con le bollette all’ente che emette le fatture consentirà di dimenticare le scadenze evitando ripercussioni in caso di mancato pagamento. Ma quali sono i migliori conti correnti online che consentono la domiciliazione delle utenze?

Conti correnti online, Arancio di ING tra i migliori

Conto Arancio di ING Direct consente di richiedere la domiciliazione delle utenze tramite il portale della compagnia. Basterà entrare nell’Area Riservata del sito utilizzando le credenziali create in fase di registrazione ed accedere alla sezione “Domiciliazioni”. Le opzioni consentite dal conto Arancio sono la disabilitazione della ricezione degli addebiti SEPA e l’abilitazione o la disabilitazione dell’accettazione di addebiti diretti che provengono da diverse aziende creditrici o da Paesi SEPA.

L’attivazione o la modifica di una delle due opzioni ha un costo di due euro. In seguito si potrà inserire un importo massimo di pagamento per ogni mandato. In caso di cifre superiori al limite stabilito non verrà addebitata alcuna somma e la banca procederà con la comunicazione dell’accaduto al cliente.

My Genius di Unicredit

La seconda opzione da valutare è My Genius di Unicredit (o meglio di Crédite Agricole). Il conto corrente online in questione permette di domiciliare le utenze domestiche. Nello specifico, il titolare potrà autorizzare un terzo beneficiario a richiedere all’istituto il trasferimento di una certa somma di denaro tra conti correnti. L’importo varierà in base alla bolletta di riferimento mentre la data potrà essere stabilita nel momento in cui si richiede la domiciliazione.

Il conto può essere aperto online in pochi minuti e per chi procederà alla sottoscrizione del contratto entro il 27 marzo 2022 sono previsti diversi vantaggi.