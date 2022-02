Legge 104: si può fruire regolarmente di ferie e permessi anche durante il congedo straordinario? Vediamo qual è la risposta.

Una domanda che in molti si fanno, ovvero se un lavoratore in congedo straordinario con Legge 104, ha diritto a delle ferie in periodo di assenza. Ecco quanto prevede allora, la stessa legge a cui si fa riferimento. Per poter ottenere i permessi retribuiti, bisogna avere dei requisiti, e sono: stato di handicap in situazione di gravità; essere lavoratori dipendenti; il richiedente non deve essere ricoverato a tempi pieno presso una struttura sanitaria.

Esistono però, delle eccezioni di cui tener conto e riguardano: le persone con disabilità che devono uscire dalla struttura ospitante per visite o terapie; se i medici della struttura ritengono necessaria la presenza di un familiare; se la persona con handicap risulti in stato vegetativo o in fin di vita. Hanno diritto anche i lavoratori dipendenti per assistenza ad una persona con disabilità grave, mentre nel caso di figlio con disabilità, i permessi diventano due perché spettano ad entrambi i genitori. C’è poi una parentesi a parte per i permessi richiesti dalla nuora.

La domanda per le ferie con Legge 104 e assistenza globale

La domanda viene presentata ovviamente all’INPS, ma una copia deve essere consegnata anche al datore di lavoro. Secondo l’art. 42, chi usufruisce del congedo ha anche diritto ad un indennizzo che però non deve superare la soglia annua, calcolata dall’Istat. Il periodo di congedo verrà coperto da retribuzione figurativa e l’indennità è da considerarsi a carico dell’INPS.

Capiamo quindi il congedo straordinario e le ferie, come cammineranno dello stesso passo. Il lavoratore in congedo straordinario, ha bisogno di assicurare alla persona con disabilità, un’assistenza continuativa, permanente e globale. Bisogna quindi assicurarsi di dare all’ammalato, la giusta cura. Per questo, se il dipendente che richiede lo stesso congedo, dovesse andarsene in ferie, rischierebbe di commettere abuso di diritto a meno che non si sia assicurato prima di allontanarsi, di non venir meno ai suoi obblighi.

Il datore di lavoro, avrebbe quindi ragione di procedere per licenziamento per giusta causa, cosa che capita anche a chi commette un errore nella richiesta della Legge 104. Per quanto riguarda il caso specifico, è capitato che qualcuno venisse licenziato perché andato in ferie durante un periodo di congedo straordinario. Questo voleva dire allontanarsi dalla persona che aveva bisogno di cure.

In un’occasione simile, la Corte di Appello aveva dato ragione al lavoratore, ma la Corte di Cassazione, ha poi del tutto ribaltato la decisione finale. C’è differenza per terminare il discorso, tra ferie e permessi retribuiti. Negli ultimi anni, sono stati ridotti i requisiti di continuità e cancellato l’obbligo di convivenza con l’assistito.