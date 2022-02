I permessi della Legge 104 possono essere richiesti da tutti i familiari della persona disabile? Nello specifico, la nuora ne può fare domanda?

Una domanda che si pongono spesso i familiari dei soggetti con invalidità che necessitano assistenza riguarda la richiesta dei permessi della Legge 104.

Assistere un familiare conciliando lavoro e vita privata non è semplice. Un figlio, un fratello o un genitore impegnato nella cura di una persona affetta da una grave invalidità che necessita di supporto continuo deve sostenere spese e spesso è chiamato a rinunciare a momenti dedicati a sé stesso per occuparsi del familiare malato. La Legge 104, però, nasce per aiutare non solo i soggetti con disabilità ma anche i cosiddetti caregiver, coloro che si fanno carico dell’assistenza del titolare di Legge 104. Gli aiuti governativi sono di vario genere. E’ possibile richiedere un sostegno economico così come si può fare domanda dei permessi per assentarsi dal lavoro senza che la retribuzione venga ridotta. Figli, coniugi e genitori possono usufruire di questi permessi ma possono richiederli anche le nuore?

Legge 104 e permessi: guai a commettere questi abusi, si rischia grosso

Permessi Legge 104, possono essere richiesti dalla nuora?

La normativa stabilisce che la richiesta dei permessi dal lavoro retribuiti può essere inoltrata esclusivamente da lavoratori dipendenti statali. In relazione alla Legge 104 e alla presenza di familiari con invalidità da accudire, poi, è prevista la possibilità di usufruire di permessi di congedo straordinario da parte di parenti affini fino al secondo grado.

Permessi Legge 104, occhio alla busta paga: la verità che non ti aspetti

I parenti di primo grado sono i figli e i genitori mentre i parenti di secondo grado sono nonni, i nipoti, i fratelli e le sorelle. Tra gli affini di primo grado, poi, troviamo la nuora, il genero e i suoceri mentre i cognati sono affini di secondo grado. Di conseguenza, la normativa consente alla nuora di chiedere i tre giorni di permesso al mese previsti dalla Legge 104. La condizione necessaria è che la nuora sia l’unico membro della famiglia a beneficiarne.

Come richiedere i tre giorni di permesso

Per poter ottenere i permessi della Legge 104 occorrerà inoltrare domanda all’INPS e al datore di lavoro. L’ente, infatti, pagherà i permessi tramite il datore di lavoro. La richiesta potrà essere inviata dall’interessato accedendo al portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale utilizzando le credenziali di identità digitale – SPID, Carta di Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi – ed entrando nell’Area My INPS. In alternativa, il richiedente potrà contattare il Contact Center dell’ente telefonando al numero 803 164 oppure chiedere l’intercessione di un patronato o CAF.