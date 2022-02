Occhio ai permessi Legge 104 in busta paga per assistere il famigliare disabile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il lavoro riveste senz’ombra di dubbio un ruolo importante in quanto ci consente di attingere a quella fonte di reddito necessaria per riuscire a far fronte alle varie spese.

A partire dal cibo, passando per le bollette delle utenze domestiche fino ad arrivare all’abbigliamento sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per pagare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Non stupisce, quindi, che ogni mese siano in molti ad attendere con impazienza la busta paga.

Quest’ultima, d’altronde, contiene le varie voci che contribuiscono a determinare l’importo finale dello stipendio mensile. Ebbene, proprio in tale ambito è bene ricordare che il lavoratore dipendente che usufruisce dei permessi Legge 104 per assistere il familiare disabile si vedrà garantita tale indennità. Ma come sono pagati in busta paga? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Permessi Legge 104, occhio alla busta paga: tutto quello che c’è da sapere

Riuscire a conciliare impegni di lavoro e di famiglia può risultare spesso molto difficile. Lo sanno bene coloro che si ritrovano a dover assistere un famigliare, in quanto non autosufficiente. In tale ambito, come risaputo, giungono in aiuto delle misure ad hoc, come ad esempio la possibilità di poter usufruire di tre giorni di permesso al mese retribuiti grazie alla Legge 104.

Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimi sono in molti a chiedersi come vengano retribuiti in busta paga. Abbiamo già visto, d’altronde, come sia importante prestare attenzione ad alcune variabili, tra cui le ore di lavoro, nel caso in cui si desideri sapere a quanto ammonta lo stipendio netto. Sempre per lo stesso motivo, quindi, si invita a prestare attenzione ai permessi Legge 104 in busta paga per assistere il famigliare disabile.

Entrando nei dettagli è bene sapere che la retribuzione inerente i permessi Legge 104 viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga per conto dell’Inps. Ne consegue, quindi, che nel cedolino paga si ritrova l’apposita voce. Ma non solo, concorrono alla maturazione della tredicesima e quattordicesima mensilità, ove previsto. Sono soggetti a ritenuta IRPEF, mentre non concorrono a formare l’imponibile contributivo e previdenziale.