Brutte notizie per i fruitori di permesso Legge 104 in quanto vi è un errore che potrebbe costare caro, tanto da rischiare il licenziamento. Ecco cosa c’è da sapere.

In base a quanto recita l’articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Le cose, però, non sempre vanno come desiderato, tanto che in alcuni casi riuscire a trovare un lavoro può risultare particolarmente complicato. Se tutto questo non bastasse, anche una volta ottenuto un impiego, può risultare allo stesso tempo molto difficile riuscire a conciliare i vari impegni famigliari con quelli lavorativi.

In effetti sono davvero tante le cose a cui dover pensare. Lo sanno bene coloro che si ritrovano nella situazione di dover prestare assistenza ad un proprio famigliare, in quanto non autosufficiente. Una situazione che porta inevitabilmente con sé delle difficoltà non indifferenti e per cui è possibile usufruire di misure ad hoc, quali i permessi Legge 104. Ebbene, proprio in tale ambito, però, si invita a prestare la massima attenzione, in quanto vi è un errore che potrebbe costare a molti caro, tanto da rischiare il licenziamento. Ecco cosa c’è da sapere.

Permessi legge 104, quando scatta il licenziamento per abuso: tutto quello che c’è da sapere

Il lavoro è un diritto, ma purtroppo non una certezza. Non sempre, infatti, le cose vanno come desiderato, tanto che in alcuni casi si finisce per svolgere un’attività che si rivela essere molto più pesante del previsto.

Se tutto questo non bastasse i continui cambiamenti e le varie crisi economiche, compresa quella provocata dal Covid, contribuiscono ad aumentare il senso di instabilità. Basti pensare che, in base ad alcune stime, sono vari i mestieri e le professioni destinati a scomparire nell’arco di soli dieci anni.

Se è pur vero che trovare un impiego può risultare il più delle volte complicato, dall’altro canto farsi licenziare sembra in realtà molto più semplice. Proprio per questo motivo è sempre bene prestare attenzione ai propri comportamenti, onde evitare spiacevoli sorprese.