Occhio ai voli low cost, ecco le cinque migliori offerte del momento. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Volare e risparmiare è possibile, basta prestare attenzione alle migliori offerte dei voli low cost del momento.

Sono molte, purtroppo, le persone che, a causa del Covid e del concomitante aumento dei prezzi, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a fronteggiare le varie spese. Proprio per questo motivo sempre più famiglie decidono di volgere un occhio di riguardo al risparmio.

Questo al fine di evitare spese superflue e avere qualche euro in più a cui poter attingere in caso di necessità. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che risparmiare sui voli aerei è possibile, basta prestare attenzione alle migliori offerte dei voli low cost del momento. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Caro bollette, la decisione dei benzinai che fa tremare gli automobilisti: cosa sta succedendo

Voli low cost, ecco le 5 migliori offerte del momento: tutto quello che c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo visto assieme alcuni trucchi grazie ai quali poter viaggiare senza spendere cifre da capogiro. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere quali sono le migliori offerte del momento, proposte dalle compagnie aeree low cost che operano in Italia, ovvero Ryanair, EasyJet, Wizzair, Volotea e Vueling.

Ebbene, come riportato da Investire Oggi, Ryanair propone un’interessante offerta per chi desidera viaggiare fino al prossimo 26 marzo 2022. Questo a patto che la prenotazione venga effettuata entro la data del 2 marzo.

I prezzi, infatti, partono da 4,99 euro da Milano Bergamo ed è possibile raggiungere destinazioni come Bucarest, Budapest e Comiso. Ma non solo, anche Cracovia, Nis, Odessa, Sofia, Timisoara e Varsavia. Tariffe a partire da 4,99 euro anche da Roma Ciampino, con destinazione in questo caso Londra, Sofia e Trapani.

Grazie all’abbonamento Megavolotea, pari a 49,99 euro l’anno, invece, è possibile risparmiare il 30% sui propri viaggi a bordo di un aereo Volotea. Mentre chi decide di prenotare l’auto a noleggio con Vueling riceverà 9 punti Avios ogni 15 euro che potranno essere utilizzati per l’acquisto di un volo.

Per quanto riguarda Wizzair mette a disposizione il servizio Wizz Flex. Quest’ultimo permette di cambiare il volo senza dover pagare penali. Ma non solo, anche di ricevere il rimborso sul conto Wizz in caso di cancellazione.

Bollette, occhio al furto di energia elettrica: la verità che non ti aspetti

Per finire EasyJet, invece, permette di modificare il volo senza commissioni di cambio fino a due ore prima della partenza. Questo a patto che la modifica venga richiesta entro il prossimo 31 marzo. Risparmiare sui voli aerei, quindi, è possibile. Basta prestare attenzione alle varie offerte del momento e scegliere quella più adatte alle proprie esigenze e soprattutto tasche.