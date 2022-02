La decisione dei benzinai per contrastare il caro bollette fa tremare gli automobilisti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Sono tante, purtroppo, le famiglie e le aziende alle prese con delle difficoltà economiche a causa dell’impatto negativo del Covid e del concomitante aumento dei prezzi.

Sono ormai due anni, purtroppo, che ci ritroviamo alle prese con le conseguenze negative del Covid sull’economia, con tante persone che si sono ritrovate a registrare delle minori entrate. Ad aggravare ulteriormente la situazione, poi, si annovera l’aumento generale dei prezzi.

Ne consegue un aumento dell’importo delle bollette da pagare, con famiglie e aziende che non riescono più a sostenere tali costi. Ebbene, proprio in tale contesto non può passare inosservata la decisione dei benzinai per contrastare il caro bollette che fa tremare gli automobilisti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Caro bollette, la decisione dei benzinai che fa tremare gli automobilisti: tutto quello che c’è da sapere

A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento del costo della vita, sono diversi i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre finanze. Lo sanno bene, purtroppo, molti pensionati che rischiano di restare senza luce e acqua. Ma non solo, tra le categorie maggiormente colpite dalla situazione si annoverano anche i benzinai.

Ebbene, proprio quest’ultimi, al fine di contrastare il caro bollette sarebbero pronti, a breve, a chiudere i propri impianti nell’orario notturno. Ne consegue, pertanto, che coloro che viaggiano di notte non potrebbero più usufruire del self service in determinate fasce orarie.

Una decisione, quella di chiudere i distributori di notte, che potrebbe essere presa in quanto tenendo le luce spenti per diverse ore andrebbero, ovviamente, ad abbattere i costi della bolletta dell’energia elettrica.

Un’ipotesi, quella appena illustrata, che nei gironi scorsi, così come riportato da Qui Finanza, è stata confermata anche da Paolo Castellana, vicepresidente della Figisc, ovvero Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali carburanti di Confcommercio.

Al momento, comunque, è bene ricordare, si tratta solamente di ipotesi. Non resta pertanto che attendere e vedere se i benzinai decideranno o meno di chiudere effettivamente i distributori di carburante di notte al fine di contrastare il caro bollette.