Qual è l’importo massimo dello stipendio che può essere pignorato? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Attenzione, c’è una soglia oltre la quale non può essere pignorato lo stipendio. Ma di quale si tratta?

Sono molte le famiglie, purtroppo, che si ritrovano a dover fare i conti con una difficile gestione delle finanze personali. A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento dei prezzi, sono diversi i fattori che finiscono per avere un’influenza negativa sui bilanci di famiglie e aziende.

Ad aggravare la situazione le incertezze sul futuro e il timore di dover fare i conti con le possibili conseguenze derivanti da alcuni debiti pregressi. Una situazione che coinvolge molte più persone di quello che si possa pensare, con tanti che si chiedono quale sia l’importo massimo dello stipendio che può essere pignorato. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Stipendio, qual è l’importo massimo che può essere pignorato? Ecco cosa c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme che è possibile difendere i risparmi di una vita dal pignoramento. Ebbene, in tale contesto ricordiamo che il pignoramento dello stipendio si rivela essere uno degli strumenti a disposizione dei creditori, grazie al quale possono entrare in possesso di somme non riscosse.

Al fine di garantire un reddito minimo vitale sufficiente al debitore e alla sua famiglia, però, bisogna rispettare determinati limiti. In particolare vi è una soglia oltre la quale lo stipendio non può essere pignorato. Ma di quale si tratta?

Ebbene, in base alla normativa vigente non si può superare un quinto dello stipendio. Questo pertanto vuol dire che in presenza di uno stipendio di mille euro al mese, l’importo massimo che può essere pignorato è pari a 200 euro. In caso di stipendio pari a 1.500 euro al mese, invece, può essere pignorato massimo 300 euro.

Nel caso in cui, invece, il debitore percepisca uno stipendio di 2 mila euro al mese, l’importo massimo che può essere pignorato è pari a 400 euro e così via. Proprio la soglia di un quinto dello stipendio, quindi, è quella che non bisogna superare in caso di pignoramento.