Un euro in tasca ma la fortuna accanto a sé. Un cittadino di Abano Terme, nel Padovano, piazza letteralmente la giocata della vita al Million Day.

Un solo euro per cambiare la propria vita. E’ un’equazione che vorremmo provare tutti. E in effetti molti la provano, senza che riesca. Almeno nella maggior parte dei casi.

In alcuni frangenti, infatti, l’ironia del destino si incontra con la buona predisposizione della dea bendata. Una combinazione di fattori rara quasi come un allineamento dei pianeti ma che, a quanto pare, di tanto in tanto sembra far capolino anche nella più ordinaria delle vite. Ed è quindi successo che ad Abano Terme, in provincia di Padova, la fortuna stesse passando in una ricevitoria di Via Previtali, proprio nel momento in cui un misterioso cliente vi si è recato per tentare una giocata al Million Day. In tasca un euro. L’unica moneta da destinare al gioco, a fronte probabilmente di una vita di risparmi, come quella della maggior parte dei cittadini.

Ebbene, si dà il caso che, proprio in quel momento, la complicata equazione abbia dato il risultato giusto. L’avventore ha infatti acquistato il suo biglietto e, azzeccando i cinque numeri richiesti dal gioco, ha visto le sue tasche gonfiarsi d’improvviso. Oltre ogni immaginazione. Un incredibile colpo di fortuna, che ha portato l’anonimo vincitore a diventare, nell’arco di pochi minuti, un vero e proprio milionario. E decisamente non era facile. Il Million Day, infatti, richiede una precisa modalità di gioco, basata non tanto sulla strategia quanto unicamente sull’ispirazione e la fortuna.

Million Day, l’incredibile vittoria con un solo euro: ecco come si gioca

La vincita andata in scena ad Abano Terme è qualcosa di eccezionale. Un milione di euro vinto investendo non più di un euro in un gioco che non è il classico Gratta e Vinci. Il Million Day è infatti una vera e propria lotteria, basata su un’estrazione casuale di non più di 5 numeri, fra l’1 e il 55. Le probabilità di vincita sono chiaramente proporzionate al numero di combinazioni possibili. Si tratta di numeri fuori della portata delle nostre calcolatrici, figurarsi delle nostre aspirazioni. Tuttavia, è meglio non dare nulla per scontato. A volte, anche una combinazione apparentemente impossibile può materializzarsi, regalando cinque minuti da sogno. Il gioco può avvenire sia compilando la schedina a mano che online, comunicando al ricevitore quali sono i numeri che si desidera giocare.

Non è un gioco datato. Il Million Day è stato istituito il 7 febbraio 2018 e, già il 16 di quel mese, era arrivata la prima incredibile vincita. Il premio massimo, ovvero 1 milione di euro. La stessa cifra vinta dall’anonimo giocatore del Padovano. Inizialmente non era stato predisposto il servizio di gioco online, aggiunto successivamente per favorire un più ampio numero di giocatori. Alcune modifiche al regolamento erano state applicate già nel maggio 2018 da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Introdotte, in quel momento, sia le giocate plurime che sistemiche, fino a un massimo di 200 con numeri identici. Chiunque può partecipare. A patto che la dea bendata si sieda allo stesso tavolo.