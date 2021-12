La vincita inattesa, il paese festante, il sindaco che prende parola e gioisce. Cronaca di una giornata da ricordare.

Un gioco a premi uno di quelli che di colpo può arricchire una vita di stenti e sacrifici. Di colpo ricco, senza nemmeno forse aver capito come. La vincita perfetta, l’operazione benedetta dalla fortuna compiuta nel migliore dei modi, certo alla luce dei fatti. E cosi, una giornata qualunque di fine dicembre, molto vicina al Natale diventa di fatto l’occasione della vita, la possibilità attesa da sempre di affermare per una volta il proprio successo, in questo caso al gioco. Il Million day, in questo caso, compie un vero e proprio miracolo di Natale.

La ricevitoria dove viene effettuata la giocata è una piccola attività sull’Appia, siamo nel casertano, località Carinola. Pochi abitanti, molto calore, anche in alcune giornate che di caldo hanno ben poco. La giocata al Million day, effettuata forse come tante altre volte, quasi per abitudine, per scrupolo, e la vincita inaspettata, il successo che mai si sarebbe immaginato di ottenere. 1milione di euro, cosi, all’improvviso. Il vincitore? ancora anonimo, ma in paese scoppia la festa lo stesso. Tutti felici e soddisfatti, sperando che il vincitore possa essere uno di loro.

Million day, un natale con i fiocchi: i numeri vincenti delle ultime estrazioni

Il concorso va a premiare il suo 197esimo vincitore, 1 milione di euro non sono certo una piccola cifra. Il Natale passato in questo modo è certo invidiabile. Al di la dei soliti contorni affettivi, il calore, la serenità, aggiungerci anche un ricco bottino come quello da 1 milione di euro centrato con una semplice giocata, beh non è affatto male. In paese, come anticipato si è aperta una vera e propria caccia al fortunato vincitore o vincitrice. Anche la prima cittadina del piccolo comune è scesa in campo per complimentarsi augurandosi si possa trattare di un concittadino. La sindaca, in una breve nota ha infatti dichiarato quanto segue.

“Speriamo che si tratti di un nostro concittadino – confessa la sindaca Giuseppina Di Biasio– Magari una persona che ne aveva davvero bisogno e che ora potrà trascorrere un Natale sereno”. L’attesa per la scoperta del cittadino che ha effettivamente indovinato i numeri vincenti si fa quindi snervante. Tutti vogliono sapere che faccia abbia, tutti vorrebbero un pezzetto di quella vincita. I numeri di tutte le ultime estrazioni del Million day sono i seguenti:

16 27 36 45 49 20 30 37 46 52 7 17 19 22 41 2 7 13 22 51 6 10 24 42 51 20 22 29 35 40 4 6 28 30 47

Si cerca dunque il vincitore, o la vincitrice. Colui o colei che passerà un Natale davvero indimenticabile. Una vincita di quelle che si ricordano per sempre. Milionari in pochi secondi, questo il destino dei giocatori e dei vincitori di determinati premi. Tutto cambia in pochi secondi ed in pochi secondi bisogna realizzare poi tutto. Cosa sta succedendo e cosa succederà, magari poi anche un pensiero rapido a ciò che non è successo prima. Natale con i fiocchi è proprio il caso di dirlo. Una festa come questa, in queste condizioni, certo potrebbe diventare davvero indimenticabile.

Gli occhi e le attenzioni degli italiani sono oggi tutti rivolti al Superenalotto ed il suo jackpot da favola che ha abbondantemente superato i 120 milioni di euro. Che Natale sarebbe con tutti quei soldi? Quello che si chiedono milioni e milioni di italiani. Magari tra qualche giorno potremmo scoprirlo, chissà.