Una vincita inattesa che si spera possa essere il preludio ad una ben più importante affermazione italiana.

In Italia ormai non si pensa ad altro, mente, occhi e forse anche cuore, per quelli più presi dalla cosa sono tutti rivolti alla prossima estrazione del Superenalotto. Il tempo per alcuni pare essersi fermato, convinti forse che studiando la giusta combinazione di numeri si possano avere concrete probabilità di portar a casa la tanto sospirata vincita. Tutto sembra più facile del previsto insomma, ma chiaramente cosi non è, cosi non funziona, lo sanno bene altrove e lo sa bene chi si è ritrovato vincitore negli anni, cosi, quasi per caso.

Le buone notizie però non mancano, nonostante l’altissima concentrazione dei nostri concittadini alla prossima estrazione del Superenalotto che metterà in palio più di 100 milioni di euro. Una cifra che qualcuno definirebbe mostruosa e che in effetti potrebbe risolvere moltissimi problemi e garantire tanti bei momenti al fortunato vincitore. Intanto a Firenze si festeggia, in ogni caso, nonostante tutto, si vince e si festeggia. L’Eurojackpot infatti è arrivato proprio da quelle parti con un “5” da sogno conquistato nell’ultimo concorso valido della lotteria europea.

La vincita è davvero incredibile, a Natale poi ancora più gustosa: il 5 regala tanta gioia e soddisfazione a Firenze

125mila euro conquistati con un “5” da favola all’Eurojackpot. Una gran bella soddisfazione insomma per il capoluogo toscano. Il fortunato vincitore, a pochi giorni dal Natale ed in piena attesa per l’inizio del periodo forse più atteso dell’anno ha ricevuto forse il più bel regalo che nell’immediato potesse immaginare. I numeri fortunati, per il concorso in questione sono stati 8 9 30 34 48, con Euronumeri 5 e 8. La ricevitoria che ha regalato questo preziosissimo sogno è quella di Via Carlo del Prete. Ritrovo frequentatissimo da tutti i più accesi giocatori della zona.

L’Eurojackpot però non arriva soltanto a Firenze, anzi. L’Italia non è l’unica a festeggiare per la lotteria europea più ambita. Ben quattro 5+2 sono stati conquistati nell’ultimo concorso. Vincite da ben 622.779,70 euro per ogni fortunato giocatore. Due di queste in Polonia, una in Finlandia ed un’atra in Germania. Niente da dire insomma, la lotteria europea distribuisce gioia e soddisfazione un po’ovunque, con il Natale alle porte, nota sempre gradita, almeno nella forma. Il jackpot, anche li si fa importante. Siamo sui 70 milioni di euro, davvero niente male insomma. Chiaramente i giocatori provano a strappare la soddisfazione della vita.

In Italia occhi puntati sul jackpot del Superenalotto, arrivato a 125 milioni di euro. Una somma certo da brividi, in questo momento storico poi. Troppo tempo ormai che il “6” tanto sospirato non mostra il suo volto ai giocatori italiani. Lo scorso maggio, l’ultima affermazione incoronò il paese di Montappone, nelle Marche con ben 156 milioni di euro. Non si seppe più nulla del fortunato vincitore, nemmeno se fosse o meno un abitante del posto.

Poco importa, fu festa lo stesso. I cittadini sembravano in ogni caso soddisfatti che uno di loro, almeno cosi si auguravano ce l’avesse fatta, alla grande poi. Vincere certo è sempre qualcosa di speciale, qualcosa di incredibilmente forte da vivere almeno una volta nella vita, cosa che si augurano davvero tutti. Vincere, fa tornare il sorriso, risolve dubbi e problematiche spesso troppo complesse da gestire, forse solleva anche un po’, almeno questo è ciò che si può immaginare. Provare per credere insomma, tentare, quantomeno di portare a casa la sestina fortunata e passare forse il più bel Natale di tutta una vita.

Gli italiani insomma ci sperano, forse davvero tanto. Il prossimo concorso è alle porte e vincere, oggi, sarebbe forse ancora più gustoso per milioni di giocatori italiani.