La Luna porta fortuna a questi tre segni zodiacali nel corso del mese di dicembre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi festeggerà una vincita.

Dicembre è arrivato, portando con sé un periodo all’insegna delle festività natalizie, tanto amate sia da grandi che da piccini. Pronti a dare il benvenuto al nuovo anno, la speranza è quella di concludere quello in corso nel migliore dei modi. E quale regalo migliore se non una bella vincita al Superenalotto? Un sogno che hanno in molti, tanto da che ad ogni estrazione in tanti tentano puntualmente la fortuna con la speranza di essere finalmente baciati dalla dea bendata.

Diverse le strategie attuate, con la speranza di riuscire a centrare la combinazione vincente e portarsi a casa un bel po’ di soldi. Molti giocatori, ad esempio, decidono di affidarsi all’astrologia, in modo tale da cercare di capire se un periodo si rivela essere più o meno propizio alla fortuna. Ogni mese, d’altronde, è diverso da un altro e per questo interesserà sapere che vi sono tre segni zodiacali, in particolar modo, per cui è in arrivo nel corso del mese di dicembre una pioggia di soldi. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Superenalotto e astrologia, la Luna piena come porta fortuna per eccellenza

Le probabilità di portarsi a casa una vincita da capogiro grazie al Lotto o al Superenalotto, così come gli altri giochi disponibili, sono davvero molto basse. Allo stesso tempo non mancano le storie di fortunati giocatori che, anche attraverso puntate di soli 1 o 2 euro, riescono a ottenere delle vincite da urlo.

Non stupisce, pertanto, che ad ogni estrazione siano in tanti a provarci, con la speranza di essere finalmente baciati dalle stelle. Proprio in tale ambito, bisogna sapere, sono in molti a prestare particolare attenzione all’Oroscopo, in modo tale da sapere quali siano i segni zodiacali più fortunati. D’altronde non tutti i giorni sono uguali, con alcuni che si rivelano essere più fortunati rispetto ad altri.

A tal proposito, a rivestire un ruolo importante è la Luna. Da sempre considerata un elemento magico, tanto da essere associata alla fortuna, dovete sapere che alle ore 5:35 di domenica 19 dicembre ci sarà la Luna Piena. Una data da segnare sul calendario, in quanto, il satellite naturale della Terra contribuirà a migliorare le sorti di ben tre segni zodiacali.

Importante fin dall’antichità per via del suo significato astrologico, dovete sapere che per molte popolazioni, ad esempio, la Luna era considerata portatrice di purificazione in vista dell’arrivo dell’anno nuovo. Un chiaro esempio di come la Luna ricopra un ruolo importante anche nell’astrologia, tanto da pensare che possa influenzare le sorti dei vari segni zodiacali.

La Luna di dicembre porta fortuna: ecco i tre segni baciati dalle stelle

Se è pur vero che la fortuna è cieca, in altri casi sembra vederci davvero benissimo. Proprio per questo motivo sono in molti a volgere un occhio di riguardo all’astrologia. Quest’anno, ad esempio, dovete sapere che la Luna piena di dicembre sarà in Gemelli e riuscirà a influenzare positivamente il cammino di questi tre segni zodiacali, ovvero:

Sagittario . A partire dal 18 dicembre in poi le persone nate sotto questo segno zodiacale potranno beneficiare di una nuova fase di crescita, segnato da tante occasioni da dover sfruttare. In particolare potranno ottenere ottimi risultati dal punto di vista del lavoro già prima di Natale. Ma non solo, a partire dal 22 dicembre potranno beneficiare di un’influenza positiva anche per quel che riguarda i legami famigliari, con quest’ultimi che ne usciranno ulteriormente rinforzarti.

. A partire dal 18 dicembre in poi le persone nate sotto questo segno zodiacale potranno beneficiare di una nuova fase di crescita, segnato da tante occasioni da dover sfruttare. In particolare potranno ottenere ottimi risultati dal punto di vista del lavoro già prima di Natale. Ma non solo, a partire dal 22 dicembre potranno beneficiare di un’influenza positiva anche per quel che riguarda i legami famigliari, con quest’ultimi che ne usciranno ulteriormente rinforzarti. Capricorno . La Luna piena e il transito di Venere aiuteranno le persone nate sotto il segno zodiacale del Capricorno a recuperare le energie e togliersi qualche piccola soddisfazione. Ma non solo, grazie all’arrivo di Urano e del Sole saranno baciati anche dalla fortuna, tanto che molti potranno chiudere l’anno nel migliore dei modi grazie ad una vincita.

. La Luna piena e il transito di Venere aiuteranno le persone nate sotto il segno zodiacale del Capricorno a recuperare le energie e togliersi qualche piccola soddisfazione. Ma non solo, grazie all’arrivo di Urano e del Sole saranno baciati anche dalla fortuna, tanto che molti potranno chiudere l’anno nel migliore dei modi grazie ad una vincita. Pesci. Le ultime settimane del 2021 saranno molto positive anche per le persone nate sotto il segno zodiacale dei Pesci, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Ma non solo, la fortuna permetterà loro di avere la strada spianata in diversi ambiti, a partire, appunto, da quello amoroso fino ad arrivare a quello finanziario e lavorativo.

Sagittario, Capricorno e Pesci, quindi, sono i tre segni zodiacali che potranno beneficiare nelle ultime settimane dell’anno in corso dell’influenza positiva della Luna piena, che poterà loro tanto fortuna. Ovviamente, come è facile intuire, non si tratta di una scienza esatta.

Per questo motivo non bisogna dare per scontato che tutti coloro nati sotto questi tre segni zodiacali riusciranno a vincere al Superenalotto. Dall’altro canto chi non risica non rosica, per questo solo chi prova può essere baciato dalla fortuna. L’importante è giocare sempre responsabilmente, evitando di spendere cifre che, in caso di mancata vittoria, possano avere un impatto negativo sulle finanze personali.