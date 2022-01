Il 2021 ha chiuso i battenti e per un fortunato giocatore italiano lo ha fatto nel migliore dei modi possibili.

Ancora una volta a determinare la felicità e la serenità degli italiani ci pensa il gioco. Assurdo da dire, da concepire, ma in realtà è proprio cosi. Il Million Day, stavolta è stato il gioco in questione a regalare un inizio d’anno davvero eccezionale ad un fortunato giocatore che aveva scommesso la cifra esigua di un solo euro su una combinazione di numeri che poi puntualmente è stata estratta. Magie dell’urna si potrebbe dire, magie di fine d’anno, con un nuovo percorso che inizia con maggiore serenità e tranquillità.

Il milionario fortunato è stato raggiunto dalla buona sorte fino a Crema. Siamo in provincia di Cremone, la regione Lombardia che in queste ultime settimane ha saputo raccogliere premi e grandi soddisfazioni attraverso tuti i concorsi ai quali è possibile partecipare. Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, a Milano, in Brianza più volte, milioni di euro piovuti letteralmente dal cielo per la fortuna dei fortunati giocatori che ancora una volta hanno riposto la loro speranza nei numeri fortunati o in un biglietto da grattare alla ricerca di chissà cosa.

Million Day, indovina tutti i numeri ed è ricco: 1 milione di euro travolgono Crema

Il 2022 inizia nel migliore dei modi insomma per chi ha scelto di investire, una cifra davvero esigua nel fortunatissimo gioco in questione. Concorso che con sempre maggiore insistenza è entrato nelle grazie degli italiani. La possibilità di vincere quotidianamente 1 milione d’euro indovinando in numeri estratti. 30, 33, 36, 50 e 53 la combinazione vincente dello scorso 30 gennaio, combinazione che ha assegnato 1 milione di euro ad un fortunato giocatore di Crema. Non è ancora ufficiale la sede della giocata, la ricevitoria che ha trasformato in soldi concreti la giocata del nel milionario. Numeri tirati fuori da chissà quale ragionamento, sogno, o qualunque altra cosa.

L’elenco completo delle vincite al Million Day dallo scorso martedi 28 dicembre fino al 3 gennaio 2022:

5 10 24 27 44 4 14 41 48 50 6 26 40 42 49 11 28 39 44 47 2 5 25 45 55 1 13 22 29 43 40 42 51 52 55

Una vincita davvero eccezionale che quantomeno restituisce un minimo di speranza, e non solo in vista di un anno che si spera possa essere molto più positivo degli altri due appena trascorsi. Il 2022 dovrebbe vedere il rilancio non solo del nostro paese ma dell’intera economia mondiale, condizionata dalle vicende legate alla ben nota pandemia. Il 2022 è l’anno in cui si spera non ci siano più restrizioni e limitazioni alla vita ed al lavoro dei cittadini.

Vincere 1 milione di euro, di questi tempi è qualcosa di assolutamente positivo insomma. Qualcosa che offre l’opportunità si rivedere e ripartire, rimediare forse agli errori alle scelte sbagliate. Vincere vuol dire fare in modo che la vita vada in tutt’altra direzione. Vincere, oggi, in questo momento storico vuol dire fare avere maggiori speranza ed aspettative. Il Million Day conquista ancora una volta gli italiani. 1 milione di euro per iniziare l’anno nel migliore dei modi, a Crema, in Lombardia una delle regioni maggiormente raggiunte dai disagi della pandemia. Che si tratti di veicolo di speranza, non vi è alcun dubbio.