Il cassetto previdenziale INPS apparirà dal 1° marzo sotto una nuova luce. Sono previsti importanti cambiamenti, scopriamo quali.

Tra pochi giorni entrerà in vigore il cassetto previdenziale del contribuente. Un nuovo sistema sostituirà quello attualmente in vigore per un accesso più pratico alla situazione contributiva.

I contribuenti devono segnare sul calendario la data del 1° marzo. Tra sei giorni, infatti, un nuovo cassetto previdenziale sostituirà quello attuale dando il via a cambiamenti importanti. L’annuncio è arrivato dall’INPS attraverso il messaggio 771. Il rivoluzionario sistema permetterà di operare con ogni posizione contributiva ma, in realtà, non è una novità assoluta. Il nuovo cassetto previdenziale è già attivo dal mese di dicembre 2020. Ora il passaggio sarà ufficiale e definitivo.

Cassetto previdenziale INPS, come funziona

Il cassetto previdenziale è uno strumento particolarmente utile per i contribuenti dato che consente di consultare telematicamente le informazioni relative alla propria posizione contributiva e i dati relativi ai versamenti e alla situazione debitoria e anagrafica. In più, il sistema permette di comunicare online con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sfruttando una comunicazione bidirezionale. Ciò significa che il contribuente potrà sia sottoporre quesiti all’ente che ricevere comunicazioni.

A partire dal 1° marzo l’unica strada per i contribuenti per ottenere informazioni sulla posizione contributiva sarà il nuovo cassetto previdenziale dell’INPS. Occorrerà accedere al portale – tramite credenziali digitali – ed entrare nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti”. Il sistema è progettato per lavorare con tutte le posizioni contributive. Il menu viene creato in maniera dinamica sulla base del profilo del contribuente.

A cosa serve il sistema

Il cassetto previdenziale è lo strumento che i contribuenti possono utilizzare per monitorare la situazione contributiva ma anche verificare lo stato dei trattamenti pensionistici. Inoltre permette di accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata in modo tale da modificare i dati o da accettare il documento. In più, attraverso il cassetto dell’INPS è possibile presentare il modello ISEE.

I vantaggi generali, infine, si possono riassumere nell’aggiornamento continuo dei dati anagrafici, nella possibilità di avere sempre sotto controllo la posizione contributiva, nel poter controllare il riepilogo delle ispezioni e visionare i fondi interprofessionali – se presenti. Le aziende, invece, con il nuovo sistema possono allegare fino a tre file di documentazione, inviare all’INPS richieste di comunicazioni specifiche, visualizzare lo stato delle richieste, leggere commenti e risposte, ricevere via e-mail oppure sms gli aggiornamenti sul protocollo e lo stato della pratica ed accedere allo storico delle domande inoltrate.