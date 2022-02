La Carta Europea della Disabilità è disponibile da oggi 23 febbraio 2022. Per richiederla occorrerà seguire tre semplici e veloci passaggi, scopriamo quali sono.

Siamo pronti per conoscere la procedura di richiesta della Carta Europea della Disabilità, da oggi finalmente attiva e ottenibile tramite il portale dell’INPS.

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha avvisato i cittadini dell’apertura della piattaforma all’inoltro della domanda per ottenere la Carta Europea della Disabilità. Parliamo di una card che sostituirà tutti i certificati europei e consentirà alle persone disabili di avere accesso a sconti, convenzioni e tariffe agevolate.

Carta Europea di Disabilità, come richiederla

La Disability Card potrà essere richiesta accedendo al portale dell’INPS utilizzando le credenziali di identità digitale. Servirà, dunque, essere in possesso di SPID, CIE o CNS per accedere al sito dell’ente ed entrare nella sezione dedicata. Una volta effettuato l’accesso, il sistema sarà in grado di raccogliere autonomamente tutti i dati relativi al richiedente. Alla persona disabile, dunque, non rimarrà altro da fare che fornire una propria fotografia a colori in formato europeo e dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere i verbali di invalidità cartacei rilasciati prima del 2010 e quelli rilasciati dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalla Regione Valle d’Aosta che certificano l’invalidità.

L’INPS fornirà a breve indicazioni sulla procedura da seguire per poter allegare i verbali richiesti. Inoltre, l’ente consente al cittadino di inoltrare la domanda avvalendosi dell’aiuto delle associazioni di categoria per le persone con disabilità. Ricordiamo, poi, che durante la compilazione della domanda è consentito al richiedente modificare l’indirizzo di residenza per il recapito della Carta Europea di Disabilità se differente da quanto riportato dal sistema. Tale modifica non potrà essere effettuata dalle associazioni di categoria che non accedono con identità digitale.

Altre info sulla Disability Card

Per quanto riguarda i minori con disabilità, sarà compito del genitore o di chi svolge il ruolo di tutore procedere con l’inoltro della domanda. L’accesso al portale potrà essere effettuato utilizzando la delega dell’identità digitale in proprio possesso o, in alternativa, le credenziali del soggetto minorenne.

Concludiamo ricordando i requisiti di accesso alla Disability Card. Possono richiederla i disabili con invalidità superiore al 67%, gli invalidi civili minorenni, i sordi e i ciechi, i titolari di indennità di accompagnamento, i titolari di Legge 104, gli inabili e invalidi ai sensi della Legge 222/1984, gli invalidi sul lavoro percettori dell’assegno per assistenza personale e con invalidità superiore al 35%, gli inabili alle mansioni lavorative e, infine, i titolari di trattamenti di privilegio ordinari di guerra.